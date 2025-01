Bitcoin Kurs steigt nach Fed-Sitzung über 105.000 Dollar

Nach der Fed-Sitzung vom Mittwochabend notiert der Bitcoin wieder über der Marke in Höhe von 105.000 Dollar. Wie erwartet hatte der US-Währungshüter eine Zinspause eingelegt. Ihre Blicke dürften Anleger nun auf den Leitzinsentscheid der EZB am heutigen Donnerstag richten. Auch die Publikation wichtiger US-Preisdaten dürfte auf Interesse stoßen. Das Allzeithoch bei über 109.000 Dollar bleibt weiterhin in Schlagdistanz.

Fed signalisiert „keine Eile“ bei Zinssenkungen

Die Zinsspanne in den Vereinigten Staaten bleibt weiterhin bei 4,25 bis 4,50 Prozent und damit unverändert. Auf der ersten Sitzung des Jahres 2025 unter der neuen Trump-Regierung hatte die Fed erwartungsgemäß ihre Füße stillgehalten. Laut Powell habe die Fed „keine Eile“, weitere Schritte einzuleiten, hieß es. Ebenfalls sei die Teuerung noch „etwas erhöht“. US-Präsident Donald Trump hatte eigentlich auf Zinssenkungen gedrungen.

Im Dezember lag die Teuerung bei 2,9 Prozent (im Vergleich zum Vorjahresmonat), nach 2,7 Prozent im Dezember.