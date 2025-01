OTS: CGI Deutschland B.V. & Co. KG / Die Akquisition des ...

Die Akquisition des IT-Dienstleistungsunternehmens Novatec stärkt CGI's Position im Bereich Automotive, Fertigung und Finanzdienstleistungen in Süddeutschland und erweitert die Präsenz in Spanien Leinfelden-Echterdingen (ots) - CGI übernimmt mit Novatec ein führendes Unternehmen für digitale Services in Deutschland und Spanien Die Akquisition des IT-Dienstleistungsunternehmens Novatec stärkt die Position von CGI in den Sektoren Automotive, Fertigung und Finanzdienstleistungen primär in Süddeutschland und erweitert seine Präsenz mit einem neuen Standort in Spanien. CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), eines der weltweit größten unabhängigen IT- und Unternehmensberatungsunternehmen, gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft CGI Deutschland B.V. & Co. KG eine Vereinbarung zur Übernahme von Novatec Consulting GmbH unterzeichnet hat. Novatec ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen, das auf agile Softwareentwicklung, digitale Produkte und strategische Geschäfts- und IT-Beratung spezialisiert ist. Mehr als 300 hochqualifizierte IT- und Beratungsexperten mit Hauptsitz im Metromarkt Stuttgart sowie an 7 weiteren deutschen Standorten und in Granada (Spanien) werden die Präsenz von CGI in der Fertigungs- und Finanzdienstleistungsbranche mit besonderem Fokus auf die Automobilindustrie und E-Mobilität erweitern. Der Kaufvertrag wurde am 29. Januar 2025 unterzeichnet. Die Transaktion wird, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen, voraussichtlich im März 2025 abgeschlossen. Novatec wurde 1996 gegründet und bietet seinen Kunden eine breite Palette von Geschäfts- und IT-Beratungsdienstleistungen an, insbesondere zu digitalen Strategien, cloudbasierten Lösungen und Produktentwicklung. Die Lösungen von Novatec im Bereich Application Performance Management werden das bestehende Portfolio von CGI ergänzen und es Kunden ermöglichen, digitale Innovationen durch den Einsatz neuer Technologien wie KI zu beschleunigen. "Durch die Kombination der Expertise von Novatec und CGI schaffen wir für unsere Kunden in der Automobil- und Fertigungsindustrie sowie Finanzdienstleistungsbranche zusätzliche Mehrwerte", erklärt Ralf Bauer, Präsident von CGI in Deutschland. "Beide Unternehmen genießen einen exzellenten Ruf für ihre weitreichenden Branchenkenntnisse und ihr technologisches Know-how sowie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umsetzung. All das ermöglicht es uns, unsere Kunden dabei zu unterstützen, zuverlässige Geschäftsergebnisse zu erzielen." Die Übernahme von Novatec durch CGI eröffnet den Kunden von Novatec die Möglichkeit, von den globalen Kapazitäten CGIs, dessen Netzwerk von Delivery Centern und dessen breiten Spektrum an End-to-End-Services und -Lösungen zu profitieren. Beide Unternehmen teilen eine Unternehmenskultur, die auf ergebnisorientiertem Intrapreneurship, Innovation und der Verantwortung gegenüber den lokalen Gemeinschaften, in denen ihre Mitarbeiter leben und arbeiten, beruht. "Mit CGI haben wir ein Unternehmen gefunden, das unsere Werte und Unternehmenskultur teilt. Das war für uns ein entscheidender Faktor beim nächsten Schritt in unserer Weiterentwicklung", sagt Michael Schuchart, Gründer und Geschäftsführer von Novatec. "Wir freuen uns, dass sich beide Unternehmen durch das Modell der lokalen Nähe ideal ergänzen und sehen in der Partnerschaft eine Vielzahl von Möglichkeiten, unser gemeinsames Portfolio zum Nutzen unserer Kunden zu erweitern." CGI ist in Deutschland mit 26 Niederlassungen vertreten, um den Beratern die Möglichkeit zu geben, mit ihren Kunden durch ein Modell der Kundennähe zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig profitieren die Kunden von der internationalen Präsenz des Unternehmens und der großen Bandbreite an Dienstleistungen, die es ihnen erlauben, sowohl lokal als auch global Mehrwerte zu schaffen. Über CGI Die 1976 gegründete CGI Group gehört zu den größten unabhängigen Anbietern von IT- und Geschäftsprozessdienstleistungen weltweit. Mit 91.000 Beratern und Experten weltweit bietet CGI ein breites Portfolio an Dienstleistungen - von strategischem IT- und Business-Consulting über Systemintegration, Managed IT und Business Process Services bis hin zu Intellectual-Property-Lösungen. Das von CGI verfolgte Prinzip der Kundennähe und das flexible globale Liefernetzwerk unterstützen Kunden dabei, Erfolge schneller zu erzielen und ihre Organisationsstrukturen zu digitalisieren. Der im Geschäftsjahr 2024 ausgewiesene Umsatz von CGI beträgt 14,68 Milliarden kanadische Dollar. CGI-Aktien sind an der TSX (GIB.A) sowie an der NYSE (GIB) notiert. Website: https://www.cgi.com/de/de Pressekontakt: CGI Deutschland B.V. & Co. KG Sabine Ernst, Media Lead Deutschland T: +49-151-16360469, mailto:sabine.ernst@cgi.com http://www.cgi.com/de PR-COM Nicole Oehl, Account Manager T: +49-89-59997-758, mailto:nicole.oehl@pr-com.de http://www.pr-com.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158505/5960733 OTS: CGI Deutschland B.V. & Co. KG