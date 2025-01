Die meistgehandelten Produkte: TSMC-Aktie erholt sich nach KI-Schock!

Ein neuer Tag bedeutet mittlerweile ein neues Rekordhoch für den DAX®. Zum Ende der Handelswoche steigt der deutsche Leitindex bis knapp unter die Marke von 21.800 Punkten und legt damit ein neues Allzeithoch fest. Weder die KI-Nachrichten aus China, noch die Zinsentscheide der Fed und der EZB konnten den DAX® aus seiner Spur bringen. Inflationsdaten am Nachmittag könnten für weitere Impulse sorgen. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine auf Taiwan Semiconductor Manufactoring.

Die TSMC-Aktie musste zu Beginn der Woche einen deutlichen Kursverlust hinnehmen. Am Dienstag zeigte das Papier dann aber schon Erholungsanzeichen und auch die letzten Tage konnte sie wieder etwas nach oben klettern. Gestern stieg die Aktie um fast 3% an und schloss bei 208,15 USD. Vor mehr als zwei Wochen meldete das Unternehmen noch einen Rekordgewinn. Auch die Nachfrage nach KI-Chips zeigte keine Abschwächung. Dennoch belasteten Chinas Erfolge mit dem KI-Modell DeepSeek R1 das Unternehmen. Die Aktie konnte sich aber wesentlich besser halten als zum Beispiel die NVIDIA-Aktie. Auch Call-Optionsscheine auf Amazon.com sind heute stark gefragt. In Deutschland gibt es eine Sammelklage gegen den Tech-Riesen. Fast 83.000 Teilnehmer sind beteiligt. Seit Februar 2024 wird auf Prime Video mehr Werbung abgespielt. Doch eine Zustimmung der Kunden gab es dabei nicht. Auch die Amazon-Aktie musste am Montag einbüßen. Kurz danach kletterte sie aber auf ein neues Rekordhoch von 241,77 USD, gab dann aber wieder etwas nach und schloss gestern bei 234,64 USD. Das Unternehmen steht zudem kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die Erwartungen stehen hoch, getrieben durch das Weihnachtsgeschäft und das Cloud-Wachstum. Zuletzt stehen Call Knock-Out-Optionsscheine auf Sixt im Blickpunkt der Anleger. Die Aktie des Autovermietungskonzerns steht heute fast 3% im Minus. Grund ist eine Aktienplatzierung der Stammaktien mit mehr als 600.000 Anteilen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call UG0WSP 17,55 21764,00 Punkte 20020,12 Punkte 12,23 Open End Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Call HC18D9 4,29 102,785 USD 57,73 USD 2,28 Open End DAX® Put HD45KW 1,04 21756,00 Punkte 21828,27 Punkte 203,60 Open End Sixt SE Call HD7DAH 2,48 78,65 EUR 53,99 EUR 3,35 Open End DAX® Call UG1MMN 7,87 21764,00 Punkte 21000,33 Punkte 26,71 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.01.2025; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Call HD6LE3 3,92 208,195 USD 180,00 USD 4,04 18.06.2025 Novartis AG Call HD1HL4 1,27 96,98 CHF 85,00 CHF 6,73 18.06.2025 Rheinmetall AG Call HD466L 8,06 756,10 EUR 700,00 EUR 6,72 19.03.2025 Amazon.com Inc. Call HD9K3R 3,56 236,34 USD 220,00 USD 4,45 17.09.2025 Deutsche Telekom AG Call UG0JTP 0,66 32,125 EUR 34,00 EUR 15,87 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.01.2025; 11:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Short UG21RG 2,01 21761,00 Punkte 22596,27 Punkte -25 Open End Fuchs Petrolub SE Long HC3M0Y 11,19 44,41 EUR 29,47 EUR 3 Open End ASML Holding N.V. Long HC4058 4,78 725,30 EUR 471,24 EUR 3 Open End Oracle Corp. Long HD9HEC 2,80 170,39 USD 142,01 USD 6 Open End Deutsche Bank AG Long HC5FC6 4,46 19,059 EUR 17,00 EUR 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.01.2025; 11:10 Uhr;

