EQS-News: EnviTec Biogas übernimmt Uniper-Tochter LIQVIS

Lohne/Saerbeck, 31. Januar 2025 Die ehemalige Tochtergesellschaft von Uniper firmiert seit heute unter dem Dach der EnviTec Biogas Unternehmensgruppe als LIQVIS powered by EnviTec Biogas. LIQVIS wurde 2015 gegründet und betreibt insgesamt 18 LNG-Tankstellen in Deutschland und Frankreich an strategischen Verkehrsknotenpunkten mit besonders hohem Lkw-Aufkommen.

„Mit dem Kauf der LIQVIS GmbH verlängern wir unsere Wertschöpfungskette um den Betrieb von eigenen LNG-Tankstellen. Die Entscheidung zur Übernahme der Gesellschaft und ihres Teams ist die konsequente Fortsetzung unserer bisherigen Unternehmensentwicklung!“, sagt Olaf von Lehmden, CEO der EnviTec Biogas AG.

EnviTec Biogas AG plant über die bestehende LNG-Tankstelleninfrastruktur der LIQVIS künftig ausschließlich Bio-LNG abzusetzen, das beispielsweise im EnviTec-eigenen BioEnergie Park Güstrow produziert wird. Bio-LNG ermöglicht gegenüber herkömmlichem, fossilem LNG nochmals eine deutliche CO2 Einsparung. „Von den Absatzmengen passt die LIQVIS perfekt zu den heutigen Produktionsmengen von kraftstofffähigem Biomethan unter anderem aus unseren Eigenbetriebsanlagen in Forst, Friedland und Güstrow!“, ergänzt Jörg Fischer, CFO des aus Lohne und Saerbeck weltweit agierenden Mittelständlers.

„Wir freuen uns, mit EnviTec Biogas einen Übernahmepartner gefunden zu haben, der den eingeschlagenen Weg von LIQVIS konsequent weiterverfolgt und so zur Klimaneutralität im Schwerlastverkehr beiträgt.“, resümiert Sebastian Gröblinghoff, Vice-President Green Fuels und M&A Project Lead für den Verkauf der LIQVIS GmbH bei Uniper SE.

Über die EnviTec Biogas AG

Die EnviTec Biogas AG deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die Betriebsführung an. EnviTec betreibt 87 eigene Anlagen und ist damit aktuell der größte Biogasproduzent Deutschlands. Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die Produktion und die Vermarktung von klimaneutralem Kraftstoff (Bio-LNG) für den Transportsektor und flüssigem Kohlendioxid (LCO2) in Lebensmittelqualität und die Planung und den Betrieb von Wind- und Solarprojekten. Das Unternehmen ist weltweit in 16 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2023 erzielte die EnviTec-Gruppe einen Umsatz von 416,8 Mio. Euro und ein EBT von 88,2 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt die Gruppe derzeit rund 690 Mitarbeitende. Seit Juli 2007 ist die EnviTec Biogas AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Kontakt EnviTec Biogas AG:

EnviTec Biogas AG

Katrin Hackfort

Leitung Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 25 74 88 88 - 810

E-Mail: k.hackfort@envitec-biogas.de

Über Uniper



Uniper ist ein Europäisches Energieunternehmen mit globaler Reichweite mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.400 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa, insbesondere in seinen Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweden und den Niederlanden.



Die Aktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio. Uniper beschafft Gas – auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) – und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen bewirtschaftet Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern.



Uniper beabsichtigt, bis 2040 vollständig CO2-neutral zu sein. Anfang der 2030er Jahre will Uniper mehr als 80 Prozent seiner installierten Kraftwerksleistung zur CO2-freien Stromproduktion nutzen. Dazu transformiert das Unternehmen die eigenen Kraftwerke und Anlagen und investiert in flexible und planbare Anlagen zur Stromerzeugung. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und treibt den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und sichere Zukunft voran. Das Gasportfolio wird schrittweise um grüne Gase wie Wasserstoff und Biomethan ergänzt mit dem Ziel der langfristigen Umstellung.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.

Kontakt Uniper SE:

Uniper SE

Oliver Roeder

Head of Sustainability & Financial Media Communication

Telefon: +49 151 12658465

E-Mail: Oliver.Roeder@uniper.energy

