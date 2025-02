Diese Woche haben wir alle einen Tag für die Geschichtsbücher erlebt: Der größte Tageseinbruch einer Aktie gemessen am Börsenwert. Der Highflyer Nvidia verlor am Montag rund 16 Prozent an Wert. In Summe waren das 589 Milliarden Dollar Tagesverlust.

Das Verständnis großer Zahlen ist schwierig. Das Verständnis von 589 Milliarden ist kaum zu leisten – aber ich versuche es doch und verlasse dafür die Börse. Wie wäre es mit einem Beispiel aus der Politik? Der deutsche Staatshaushalt soll laut der aktuellen Planung in diesem Jahr umgerechnet knapp 510 Milliarden Dollar groß sein. Damit hat Nvidia an nur einem Handelstag mehr an Wert verloren als der gesamte Bundeshaushalt.

Im Wochenverlauf hat sich die Lage etwas beruhigt. Dennoch ist durch diesen Einbruch vielen Investoren quasi über Nacht klar geworden, dass die Börse keine Einbahnstraße ist. Es geht eben nicht immer nur weiter nach oben.

Erste Kratzer beim KI-Megastar

Dieser Einbruch hat schlicht und einfach gezeigt, wie hoch die Erwartungen an Nvidia und Co rund um das Thema KI sind. Nur kleine Kratzer im strahlenden Zukunftsbild können schon für deutliche Kursabstürze sorgen. Spannend war auch zu sehen, dass die Verluste doch klar auf den Technologiesektor beschränkt waren. Regional kam noch hinzu, dass es vor allem in den USA zu Kursabschlägen kam.

So hat Europa den US-Markt in diesem Jahr bislang klar hinter sich gelassen. Die erste Trump-Euphorie ist verflogen. Vielleicht setzt sich nun doch die Ansicht durch, dass viele der Maßnahmen der neuen US-Regierung eher inflationär wirken und viele US-Bürger unter Druck setzen werden.

Schauen wir doch einfach in die Zukunft: Sollte Nvidia bei der nächsten Quartalsbilanz die extremen Erwartungen nicht erfüllen, sind weitere Abschläge möglich. Der Blick zurück auf Apple ist hier ein gutes Beispiel. Über Jahre hinweg schaffte es Apple immer wieder die Erwartungen zu übertreffen. Doch an einem Punkt kippte die Stimmung und kippte auch die Performance.

Hohe Chancen und hohe Schwankungen

Von den zehn größten Tagesverlusten der Börsengeschichte hat bis jetzt Nvidia schon für acht gesorgt. Das ist ein klares Signal. Die hohen Chancen bei dem KI-Wert kommen auch mit großen Risiken. Zudem wirken sich die Risiken nur für die Investoren negativ aus, die überstürzt in Schwächephasen verkaufen.

Wer trotz der Schwankungen bei Nvidia in den vergangenen fünf Jahren einfach mit dabeigeblieben ist, der kann sich bis jetzt über einen Kurszuwachs von rund 2.000 Prozent freuen. Aber das schaffen nur die wenigsten Investoren, denn in dieser Zeit hat es einige Korrekturen von 30 Prozent und mehr gegeben.