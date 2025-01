Durchbruch bei künstlicher Intelligenz? Deepseek stürzt Tech-Aktien ins Chaos – das musst du jetzt wissen onvista · 28.01.2025, 07:50 Uhr Uhr Maximilian Nagel Redakteur

Das KI-Modell eines chinesischen Startups soll etablierten Konkurrenten wie ChatGPT ebenbürtig sein - aber nur einen Bruchteil kosten. Das sät Zweifel an den riesigen Investitionen in KI und hat Montag einen Abverkauf bei Tech-Werten ausgelöst. Was du dazu wissen musst.

Quelle: BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock.com

„What goes up must come down“ – angesichts der massiven Rally der KI-Werte schien es nur eine Frage der Zeit, bis sich diese Börsenwahrheit einmal mehr bewahrheitet. Am Montag dann stürzten die Aktien von bisherigen KI-Profiteuren wie Nvidia, ASML oder SK Hynix. Der Auslöser: Ein Startup aus China namens Deepseek. Weiterlesen mit Plus-AbonnementNoch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Premium-Artikel lesen

Chartzeit: Exklusive Trading- und Investmentideen

Xetra® Echtzeitkurse für Aktien, ETNs und ETCs

Als Neukunde kostenlos testen Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Nur 14,90 € pro Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung

onvista Premium-Artikel