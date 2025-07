Aktien New York: Zinsentscheidung der Fed hält Anleger zurück

Inmitten der auf Hochtouren laufenden Saison der Quartalsbilanzen von US-Unternehmen ist am Mittwoch die Sitzung der US-Notenbank Fed in den Fokus gerückt. Die damit verbundene Ungewissheit hat die Anleger im frühen Handel von größeren Engagements an den US-Börsen abgehalten. Schon am Vortag hatte sich an der New Yorker Börse und am Handelsplatz Nasdaq eine abwartende Haltung breit gemacht.

Der Leitindex Dow Jones Industrial trat zuletzt mit 44.635 Punkten quasi auf der Stelle. Der marktbreite S&P-500-Index lag mit 0,2 Prozent im Plus bei 6.381 Punkten. Der von Technologie-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 stieg ebenfalls um 0,2 Prozent auf 23.355 Zähler.