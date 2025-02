Aktien Asien/Pazifik: US-Importzölle belasten - Börse in China noch geschlossen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den asiatischen Aktienmärkten sind die Kurse am Montag unter Druck geraten. Die am Wochenende von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle für Waren aus China, Mexiko und Kanada treten am Dienstag in Kraft und schüren Ängste vor einem globalen Handelskrieg.

Trump erscheine wie ein Pokerspieler, der direkt sein ganzes Startkapital einsetze, kommentierte Devisenexperte Steven Englander von der britischen Bank Standard Chartered. Darauf seien die Anleger nicht vorbereitet gewesen. Marktstratege Karl Schamotta vom Finanzdienstleister Corpay prognostiziert den Finanzmärkten in den kommenden Wochen einen "schmerzhaften Anpassungsprozess". Denn nun begännen sie, Trump ernst und wörtlich zu nehmen.

An den chinesischen Marktplätzen fand wegen des dortigen Neujahrsfests am Montag noch kein Handel statt. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank indes um 0,4 Prozent auf 20.152 Punkte.

China hat wegen der Zölle bereits "entsprechende Gegenmaßnahmen" sowie eine Klage bei der Welthandelsorganisation (WTO) angekündigt. Auch Mexiko drohte Gegenmaßnahmen an, während Kanada bereits Importzölle für Waren aus den USA verhängte, die ebenfalls am Dienstag wirksam werden sollen.

In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 zu Wochenbeginn 2,66 Prozent auf 38.520,09 Punkte ein. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 verabschiedete sich 1,79 Prozent tiefer mit 8.379,36 Punkten aus dem Handel. Vergangene Woche hatte er noch ein Rekordhoch erreicht./gl/jha