IRW-News: Envista Holdings Corporation: DEXIS blickt auf ein Jahr voller Innovationen zurück und stellt aufregende Pläne für 2025 vor

QUAKERTOWN, PA / ACCESS Newswire / 3. Februar 2025 / DEXIS, ein international führender Anbieter von dentalen Bildgebungstechnologien, feierte im Jahr 2024 neben anderen KI-gestützten Bildgebungslösungen auch die Einführung seines digitalen DEXIS-Ökosystems. Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass das Jahr 2025 weitere Innovationen bringen wird - mit Präsentationen auf zwei großen Zahntechnikkonferenzen.

Für DEXIS war 2024 ein Jahr voller Innovationen, in dem wir Professionisten der Zahnheilkunde weiterhin die leistungsstärksten, effizientesten und zeitsparendsten Diagnosewerkzeuge und -technologien zur Verfügung stellten, sagte Robert Befidi, President von DEXIS. Wir sind stolz auf unsere Fortschritte und werden dieses Momentum in das Jahr 2025 mitnehmen, wenn wir aufregende, revolutionäre Initiativen für unsere Branche vorstellen.

Das Unternehmen hat sein Portfolio an preisgekrönten Bildgebungslösungen im Jahr 2024 erweitert, beginnend mit der Einführung des digitalen DEXIS-Ökosystems im Februar 2024 - einer Reihe von Tools und Softwares, die den Arbeitsablauf bei Implantaten verbinden und rationalisieren sollen. Die Plattform kombiniert hochmoderne CBCT- und intraorale Scans, Diagnostik und Behandlungsplanung, um den gesamten digitalen Arbeitsablauf von der Diagnose bis zur Lieferung zu unterstützen. Das offene Bildgebungssystem stellt sicher, dass Ärzte die Freiheit haben, ihre Arbeitsabläufe individuell anzupassen, und dass Patienten, Labors und Mitarbeiter die entsprechende Transparenz haben, um eine nahtlose Erfahrung zu schaffen.

Im Mai 2024 wurde der DEXIS Ti2 Intraoral Sensor vorgestellt, der auf dem Erfolg seines Vorgängers, des Bestsellers DEXIS Titanium Sensor, aufbaut. Der Ti2-Sensor liefert hochauflösende Bilder und bietet darüber hinaus 2D AI Dental Findings - ein ganzheitliches Angebot, das automatisch sechs gängige Zahnbefunde identifiziert und hervorhebt. Das Gehäuse des Sensors weist außerdem subtile Designänderungen auf, die ihn widerstandsfähiger gegen Stürze und Verschleiß machen.

Im August gab das Unternehmen die Einführung von DEXIS Connect Pro bekannt, das eine proaktive Überwachung von DEXIS CBCT- und Intraoralsensorgeräten mittels IoT-Technologie ermöglicht. Es verbindet DEXIS-Kunden mit über 100 DEXIS-Mitarbeitern des technischen Kundendienstes, die automatisch Unterstützung, präventive Wartung oder den Austausch von Geräten veranlassen, wenn Leistungsprobleme festgestellt werden. Die Connect Pro-Lösung sorgt für einen unterbrechungsfreien Betrieb der digitalen Geräte und steigert so die Produktivität in der Praxis und die konsistente Patientenversorgung für Professionisten der Zahnheilkunde, die auf die DEXIS-Technologie setzen.

DEXIS hat seine Lösungen weiter aktiv verbessert und im September 2024 die ORTHOPANTOMOGRAPH OP 3D EX-Röntgenplattform auf den Markt gebracht. OP 3D EX wurde eigens für Allgemeinmediziner entwickelt, die ihre diagnostischen Möglichkeiten mit 3D-Bildgebung erweitern möchten, und verfügt über ein breites Spektrum an Sichtfeldgrößen zur Unterstützung unterschiedlicher klinischer Indikationen. Aktualisierungen der DTX Studio Clinic-Software bieten moderne Tools und neue Funktionen, die es Ärzten ermöglichen, in weniger als drei Minuten eine Implantatbehandlung zu planen und einen chirurgischen Leitfaden direkt am Behandlungsstuhl zu erstellen.

DEXIS strebt im Jahr 2025 weitere bahnbrechende Fortschritte in den Bereichen Technologie und Kundendienst an. Die Projekte, die zurzeit in Produktion oder Entwicklung sind, beinhalten folgende:

- Erster vollständig von DEXIS entwickelter Intraoralscanner

- KI-Verbesserungen im gesamten Ökosystem zur Steigerung von Effizienz und Produktivität

- Aufregende Innovationen innerhalb des 3D-Bildgebungsportfolios

- Updates zur Verbesserung des Arbeitsablaufs bei Implantaten in DTX Studio Clinic

DEXIS wird diese Initiativen voraussichtlich bei zwei größeren Branchentreffen im Jahr 2025 vorstellen: beim Midwinter Meeting der Chicago Dental Society im Februar und bei der Internationalen Dental-Schau in Köln, Deutschland, im März.

Die Tagung der Chicago Dental Society, die von 20. bis 25. Februar im McCormick Place West stattfindet, ist die 160. jährliche Midwinter-Konferenz der Organisation und bietet über 200 Kurse über Zahnmedizin. Sie zieht sowohl US-amerikanische als auch internationale Professionisten der Zahnheilkunde sowie Hunderte von Ausstellern an.

Die Internationale Dental-Schau, die von 25. bis 29. März stattfindet, ist die weltweit führende Fachmesse im Bereich der Zahnheilkunde. Das alle zwei Jahre stattfindende Event ist als richtungweisende Veranstaltung bekannt, auf der große Hersteller den führenden Entscheidungsträgern der Zahnheilkunde ihre technologischen Fortschritte vorstellen.

Als einer der weltweit führenden Entwickler von dentalen Bildgebungstechnologien sieht DEXIS beide Veranstaltungen als unverzichtbare Gelegenheiten, um seine Produkte zu präsentieren und mit DEXIS-Eigentümern in Kontakt zu treten. Weltweit sind über 150.000 DEXIS-Geräte für die zahnmedizinische Bildgebung im Einsatz, was unsere Mission bezeugt, Praxen und das Lächeln der Patienten weltweit zu revolutionieren, sagte Befidi. Jedes Jahr bauen wir auf unserer langen Tradition von Innovationen und Erfolgen auf, lernen aus unseren Erfahrungen und sind bestrebt, unseren Kunden innovative Lösungen und außergewöhnlichen Service zu bieten.

Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.dexis.com, um über die neuesten Branchennachrichten, Produktinformationen und bevorstehende Veranstaltungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Über DEXIS

DEXIS ist seit über 70 Jahren eine weltweit führende Marke im Bereich der digitalen Radiografie. Heute hat DEXIS die renommiertesten Marken in den Bereichen 3D-Bildgebung, intraorale Scanlösungen und Diagnosesoftware vereint, um Ihnen eine vollständige digitale Diagnoselösung unter einem Markennamen zu bieten. Unsere innovative, preisgekrönte Technologie verbessert die Art und Weise, wie Sie diagnostizieren, beschleunigt Ihre Arbeitsabläufe und bietet einfachere Behandlungspfade mit besseren Patientenergebnissen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.dexis.com.

Über Envista Holdings Corporation

Envista ist eine globale Familie von über 30 renommierten Marken der Zahnheilkunde, einschließlich Nobel Biocare, Ormco, DEXIS und Kerr, die durch ein gemeinsames Ziel vereint sind: mit Professionisten zusammenzuarbeiten, um Leben zu verbessern. Envista unterstützt seine Kunden dabei, die bestmögliche Patientenversorgung durch branchenführende Verbrauchsmaterialien, Lösungen, Technologien und Dienstleistungen im Bereich der Zahnheilkunde zu gewährleisten. Sein umfassendes Portfolio, einschließlich Zahnimplantate und Behandlungsoptionen, Kieferorthopädie sowie digitaler Bildgebungstechnologien, deckt ein breites Spektrum an klinischen Anforderungen von Zahnärzten für die Diagnose, Behandlung und Prävention von Zahnerkrankungen sowie für die Verbesserung der Ästhetik des menschlichen Lächelns ab. Mit der bewährten Envista Business System- (EBS)-Methodik als Grundlage, einem erfahrenen Führungsteam und einer starken Unternehmenskultur, die auf kontinuierlicher Verbesserung, Engagement für Innovation und ausgeprägter Kundenorientierung basiert, befindet sich Envista in einer günstigen Position, um die umfassenden Anforderungen von Professionisten der Zahnheilkunde weltweit zu erfüllen. Envista ist eines der größten globalen Unternehmen für Dentalprodukte mit einer bedeutsamen Marktposition in einigen der attraktivsten Segmente der Dentalproduktindustrie. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.envistaco.com.

