ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Eckdaten für 2024 mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen für 2024 seien in etwa wie erwartet, schrieb Analyst Constantin Hesse am Dienstagmorgen. Hohe Lagerbestände bei den Kunden lasteten weiterhin auf der Nachfrage, eine Erholung verzögere sich weiter. Immerhin seien die Verkaufspreise bisher robust geblieben. Zudem dürfte in den Aktienkurs bereits eine noch länger auf sich warten lassende Geschäftsbelebung weitgehend eingepreist sein./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 01:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2025 / 01:51 / ET