IRW-News: Cartier Resources Inc.: Cartier kündigt Änderungen in der Geschäftsleitung im Rahmen einer neuen Entwicklungsstrategie an

IRW-PRESS: Cartier Resources Inc.: Cartier kündigt Änderungen in der Geschäftsleitung im Rahmen einer neuen Entwicklungsstrategie an

Val-dOr, Quebec, 4. Februar 2025 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. (Cartier oder das Unternehmen) (TSXV: ECR; FWB:6CA) teilt mit, dass Herr Gaétan Lavallière ab heute nicht mehr die Aufgaben des Vice President von Cartier wahrnimmt.

Herr Philippe Cloutier, President und CEO, erklärte: Im Namen des Unternehmens möchte ich Herrn Lavallière für seine Professionalität und seine zahlreichen Beiträge, die er im Laufe der Jahre für Cartier geleistet hat, aufrichtig danken. Herr Lavallière leitete den Übergang des Unternehmens von der Basisexploration zur fortgeschrittenen Brownfield-Exploration und zur Erschließung des Projekts Chimo Mine. Er hinterlässt eine solide Grundlage für die weitere Exploration und Erweiterung des Goldpotenzials, das vor kurzem entlang der Verwerfungszone Larder Lake - Cadillac erworben wurde. Wir wünschen Herrn Lavallière für seine künftigen Vorhaben viel Erfolg.

Cartier wird das derzeitige Arbeitspensum umstrukturieren und nach Anwärtern für die Neubesetzung des Postens suchen, die zur Umsetzung der neuen Entwicklungsstrategie von Cartier beitragen.

Ausblick 2025:

Auf der jüngsten strategischen Planungssitzung des Unternehmens wurde ein ehrgeiziger Plan für die weitere Exploration und Erschließung des Vorzeigeprojekts Cadillac vorgestellt, dessen Schwerpunkt auf der Erweiterung der Goldressourcen und der Erprobung des beträchtlichen Entdeckungspotenzials entlang der ertragreichen Verwerfungszone Larder Lake - Cadillac liegt.

Dieser neue Ansatz umfasst fünf Schlüsselelemente:

- Anwendung innovativer Explorationstools auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) für die Zielgenerierung zur Ergänzung der jüngsten hochgradigen Goldentdeckungen.

- Prüfung der aktuellen Mineralressourcenschätzung und der geologischen Interpretation, um einen wertorientierten Ziel- und Erschließungsansatz für das gesamte Konzessionsgebiet zu entwickeln.

- Neuinterpretation und Förderung der Vorzüge des Projekts angesichts der jüngsten Goldpreisentwicklung.

- Planung von mehrphasigen und offensiven Explorationsbohrprogrammen (100.000 m).

- Aufnahme der wichtigsten ökologischen Grundlagenstudien.

Darüber hinaus und im Einklang mit der neuen Strategie führt das Unternehmen eine Bewertung seiner nicht zum Kerngeschäft gehörenden Goldkonzessionsgebiete (Wilson, Fenton und Benoist) durch, die alle in der Nähe der vor kurzem von Goldfields erworbenen Lagerstätte Windfall liegen. Die Explorationsarbeiten auf diesen Konzessionsgebieten wurden auf Eis gelegt und Cartier sucht derzeit nach Joint Venture-Partnern oder Käufern, um eine größtmögliche Wertschöpfung zu erzielen.

Das Unternehmen möchte die Anlegergemeinschaft und die Aktionäre auch an die Erfolge des Jahres 2024 erinnern, und zwar:

- Abschluss des ersten 28.084 m umfassenden Explorationsbohrprogramms auf dem Konzessionsgebiet Cadillac und erhebliche Steigerung des Potenzials dieser Liegenschaft (24.679 ha), die nun über hochgradiges Goldpotenzial über mindestens 10 km entlang der wichtigen Verwerfungszone Larder Lake - Cadillac verfügt.

- Entdeckung und/oder Erweiterung neuer oberflächennaher Goldgebiete wie Blue Grass (44,7 g/t Au auf 0,5 m) und West Simon (7,5 g/t Au auf 4,6 m): 17. Dezember 2024, VG9 (11,7 g/t Au auf 4,0 m) und VG10 (173,6 g/t Au auf 0,5 m): 3. Dezember 2024, Portal (7,2 g/t Au auf 8,0 m): 30. Oktober 2024, North Contact (14,7 g/t Au auf 4,3 m): 16. Oktober 2024 und East Bateman (60,1 g/t Au auf 0,5 m): 19. September 2024.

- Verstärkung des Board of Directors durch die strategische Ernennung von zwei Führungskräften aus der Bergbaubranche: Manuel Peiffer als unabhängiger Direktor und Alain Laplante als unabhängiger Direktor sowie als Vorsitzender des Prüfungsausschusses.

- Abschluss einer Hard-Cash-Privatplatzierung im Wert von 487.432 $ und einer Flow-Through-Privatplatzierung im Wert von 1.000.000 $.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Senior Geologist, Project Manager und Geomatiker, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein fortgeschrittenes Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-d'Or. Die Projekte des Unternehmens befinden sich allesamt in Quebec, wobei die Provinz regelmäßig als eine der besten Bergbaurechtsordnungen der Welt eingestuft wird. Cartier treibt die Erschließung seines Vorzeigeprojekts Cadillac voran.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78341

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78341&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1467721082

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.