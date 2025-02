IRW-News: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge Metals gibt den Abschluss der ersten Tranche der nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt

IRW-PRESS: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge Metals gibt den Abschluss der ersten Tranche der nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt

Vancouver, Kanada - 4. Februar 2025 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-metals-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Tranche (die erste Tranche) seiner zuvor angekündigten (siehe Pressemitteilung vom 22. Januar 2025) nicht vermittelten Privatplatzierung (Privatplatzierung) von 7.998.334 Stammaktien (jeweils eine Aktie) zu einem Preis von 0,15 $ pro Aktie abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 1.199.750,05 $ erzielt hat. Das Unternehmen kann bis spätestens 7. März 2025 weitere Tranchen abschließen, um einen Bruttoerlös von bis zu 1.500.000 $ zu erzielen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung zur Unterstützung seiner bestehenden Geschäftstätigkeit und als allgemeines Working Capital zu verwenden.

In Verbindung mit dem Abschluss gab das Unternehmen 79.983 Aktien (die Verwaltungsgebühr-Aktien) des Unternehmens an Amalfi Corporate Services Ltd. als Verwaltungsgebühr für deren Unterstützung bei der Privatplatzierung aus.

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 5. Juni 2025 endet.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemeldungen vom 1. November 2024, 19. September 2024, 19. Juni 2024 und 14. März 2024 bekannt, dass es seine Beauftragung von MIC Market Information & Content Publishing (Geschäftsadresse: Gerhart-Hauptmann-Str. 49B, 51379 Leverkusen, Deutschland; E-Mail: contact@micpublishing.de; Telefon: +49 2171-7766628 und Website: www.micpublishing.de (MIC)) für die Erbringung einer Reihe von Online-Marketingdienstleistungen, die Kampagnenerstellung, die Produktion von Marketingmaterial sowie Research und Analyse umfassen (die Dienstleistungen) fortsetzt. Es wird erwartet, dass die Dienstleistungen sofort beginnen und bis zum 5. Mai 2025 oder bis zur Erschöpfung des Budgets fortgesetzt werden; allerdings unter der Voraussetzung, dass die Dienstleistungen nach Ermessen des Unternehmens verlängert oder verkürzt werden können, abhängig unter anderem von der Wirksamkeit der Dienstleistungen. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, MIC 125.000 EUR als Gegenleistung für die Verlängerung der Dienstleistungen zu zahlen. Das Unternehmen hat MIC bzw. seinen Direktoren keine Wertpapiere als Entschädigung für die Dienstleistungen bereitgestellt. Die Dienstleistungen werden über digitale Kanäle, Google Ads und native Werbung bereitgestellt.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation (ehemals Mich Resources Ltd.) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von Mineralprojekten, die reich an Batteriemetallen sind, sowie die Erschließung des Konzessionsgebiets South Contact Zone (das Konzessionsgebiet) entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion, nördlich von Duluth, Minnesota konzentriert. South Contact Zone enthält große Tonnagen von Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, die in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen beherbergt sind. Das Konzessionsgebiet bietet Explorationsziele für Ni-Mineralisierungen mit Großen Tonnagen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.

IM NAMEN VON GREEN BRIDGE METALS,

David Suda

President und Chief Executive Officer

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

David Suda

President und Chief Executive Officer

Tel: 604.928-3101

investors@greenbridgemetals.com

Suite 800, 1199 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia, V6E 3T5

www.greenbridgemetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen hierin enthalten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die geplante nicht vermittelte Privatplatzierung.

Obwohl das Management des Unternehmens davon ausgeht, dass die getroffenen Annahmen und die durch solche Aussagen oder Informationen dargestellten Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Branchenergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: dass die Privatplatzierung möglicherweise nicht zu den hierin festgelegten Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird; die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Bergbauindustrie im Allgemeinen; und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit detailliert beschrieben werden.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Hinweise für die Leser

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an U.S.-Personen (wie im U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78358

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78358&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3929211025

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.