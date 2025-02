mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Personalie

Pascal Boll als neuer Director Investor Relations & MVNO bei mobilezone



04.02.2025 / 06:45 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 04. Februar 2025

Seit Jahresbeginn ist Pascal Boll in der neu geschaffenen Position als «Director Group Investor Relations & MVNO» bei mobilezone tätig. In dieser Rolle wird er sich vor allem um die Kommunikation mit Investoren, Analysten sowie den Ausbau des MVNO-Geschäftes kümmern.

In den letzten Jahren arbeitete Pascal Boll als Aktienanalyst beim US-Broker Stifel und analysierte unter anderem die mobilezone-Aktie. Während dieser Zeit erwarb er sowohl fundierte Finanzmarkt-, als auch spezifische Branchenkenntnisse und genoss dabei hohe Anerkennung unter Investoren sowie in der breiteren Finanzgemeinschaft. Pascal Boll besitzt einen Masterabschluss in Quantitative Finance von der ETH Zürich und ist CFA-Charterholder.

Pascal Boll meint zu seiner neuen Herausforderung: „Nach vielen interessanten Jahren als Analyst, wo ich auch für die Abdeckung von mobilezone verantwortlich war, freue ich mich, Teil dieser dynamischen und unternehmerisch geführten Firma zu werden. Ich bin gespannt auf die neuen Aufgaben, freue mich auf die Zusammenarbeit mit grossartigen neuen Kollegen und darauf zur Wertschöpfung von mobilezone beizutragen. Weiter freue ich mich, Schweizer und internationale Investoren wiederzutreffen und die wertvollen Diskussionen vergangener Jahre fortzusetzen.“

Auch Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrates, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Als Analyst, der unser Unternehmen von aussen begleitete, überzeugte Pascal Boll durch seine präzisen Analysen und fundierten Meinungen, seine exzellenten Kommunikationsfähigkeiten, sowie sein generell hohes Engagement. Wir freuen uns, Pascal für uns gewonnen zu haben, und sind überzeugt, dass sein frischer Blick, seine Expertise und sein Engagement dazu beitragen werden, unser Geschäft in der Zukunft weiterzuentwickeln.“

Medienmitteilung (PDF)

Kontakt für Medienschaffende

Gregor Vogt

Chief Customer Officer

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 49.5 Mio. im Berichtsjahr 2023 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1’000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: mobilezone holding ag Suurstoffi 22 6343 Rotkreuz Schweiz Telefon: 041 400 24 24 E-Mail: mobilezoneholding@mobilezone.ch Internet: mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch ISIN: CH0276837694 Valorennummer: A14R33 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2080269

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2080269 04.02.2025 CET/CEST