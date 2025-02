Paypal für 2025 optimistischer als der Markt

Der US-Zahlungsdienstleister PayPal blickt etwas zuversichtlicher auf das laufende Geschäftsjahr als die Analysten.

Für 2025 erwartet das Unternehmen einen bereinigten Gewinn zwischen 4,95 und 5,10 Dollar je Aktie, wie PayPal am Dienstag mitteilte. Analysten hatten durchschnittlich mit 4,90 Dollar gerechnet. Im ersten Quartal dürfte der bereinigte Gewinn zwischen 1,15 und 1,17 Dollar je Aktie liegen, im von den Feiertagen getriebenen Schlussquartal standen 1,19 Dollar je Aktie in der Bilanz. Sorgen machte den Anlegern die am Markt vielbeachtete bereinigte operative Marge, die im Schlussquartal um 34 Basispunkte auf 18 Prozent sank.

Vorstandschef Alex Chriss setzt seit seiner Amtsübernahme Ende 2023 auf margenstarke Produkte und eine profitable Wachstumsstrategie. Seitdem hat die Firma ihre Preispolitik überarbeitet und sich von der Jagd nach Umsatzwachstum verabschiedet. Die PayPal-Aktien schwankten in einem volatilen vorbörslichen Handel zwischen Gewinnen und Verlusten. Zuletzt notierten sie 4,5 Prozent im Minus.