Google-Mutter Alphabet hat am Dienstagabend seine Zahlen für das vierte Quartal 2024 und das Gesamtjahr vorgestellt. Der Technologiekonzern steigerte den Umsatz im Jahr 2024 um 14 Prozent (ohne Währungseffekte: 15 Prozent) auf 350 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg auf 100 Milliarden Dollar oder 8,04 Dollar je Aktie nach 5,80 Dollar im Vorjahr. Beide Kennzahlen lagen einen Hauch oberhalb der jüngsten Analystenschätzung.

Im vierten Quartal verzeichnete Alphabet einen Umsatzanstieg um zwölf Prozent. Der Gewinn je Aktie kletterte im Jahresvergleich um 31 Prozent auf 2,15 Dollar je Aktie. Der Umsatz lag im Schlussquartal 2024 damit minimal unter den Analysten-Schätzungen, das Ergebnis ebenso knapp darüber.

Die Aktie gab im nachbörslichen US-Handel dennoch deutlich nach und verlor bis zu acht Prozent unter die Marke von 190 Dollar. Die Alphabet-A-Aktie war noch mit einem Schlusskurs von über 206 Dollar aus dem Handel gegangen (Chart oben). Hintergrund des folgenden Kursrutsches könnte sein, dass der Konzern in Zukunft deutlich mehr investieren will als bisher erwartet worden war.

CEO Sundar Pichai kündigte im Zuge der Vorstellung der Zahlen an, dafür dieses Jahr 75 Milliarden Dollar in die Hand nehmen zu wollen. "Wir sind zuversichtlich, was die vor uns liegenden Möglichkeiten angeht", so Punchai. Allerdings hatten Analysten deutlich weniger veranschlagt - laut Nachrichtenagentur Bloomberg knapp 58 Milliarden Dollar, die Alphabet vor allem in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) stecken dürfte.