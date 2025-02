Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Kapitalerhöhung für den Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) im März 2025



05.02.2025 / 08:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Der SPSS IFC blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023/2024 (1.10.2023-30.9.2024) zurück. Alle strategischen Zielsetzungen wurden erreicht und teilweise übertroffen. Der Fonds verzeichnete ein hohes Wachstum der Mietzinseinnahmen von +9.7% und eine starke Cashflow-Rendite von 5.7%, die deutlich über dem Zielkorridor liegt. Zudem wurde die Dividendenausschüttung um 11% auf CHF 4.90 pro Anteilsschein erhöht. Die Leerstandsquote erreichte mit 1.5% ein Rekordtief. Seit der Lancierung konnte eine Outperformance von 8.1% (Stand 31.12.2024) gegenüber dem SWIIT erzielt werden.

Die Fondsleitung plant deshalb, eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen. Die Zeichnungsfrist der dritten Kapitalerhöhung ist auf Montag, 10. März bis Freitag, 21. März 2025 terminiert. Angestrebt ist eine Kapitalaufnahme im Umfang von CHF 50 – 80 Mio. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am Freitag, 28. März 2025. Die detaillierten Emissionskonditionen werden vor Zeichnungsbeginn publiziert.

Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilinhaber erfolgen. Investoren haben die Möglichkeit, vor Beginn der Zeichnungsfrist mittels «Pre-Commitments» die Chancen einer Zuteilung zu erhöhen.

Verwendung des Kapitals

Die Kapitalaufnahme wird für den strategiekonformen Ausbau des Portfolios und für die Rückführung von Fremdkapital eingesetzt. Der weitere Ausbau des Portfolios fokussiert auf die gewerbliche Nutzungsart «Light Industrial». Eine entsprechende «Deal Pipeline» mit attraktiven Transaktionsopportunitäten wurde explizit für die geplante Kapitalerhöhung aufgebaut.

Fondsportrait

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial richtet sich an qualifizierte Investoren und investiert mit Fokus auf Gewerbeimmobilien an wirtschaftlich etablierten Lagen in der ganzen Schweiz. Dabei stehen eine breite Diversifikation, hohe Cashflow-Stabilität und attraktive Rendite-Risiko-Profile im Investmentfokus. Mit einer antizyklischen Ausrichtung der Anlagestrategie auf kommerzielle Liegenschaften nutzt der SPSS IFC attraktive Investmentopportunitäten und bietet erhöhten Schutz gegenüber Inflationsausprägungen aufgrund seiner hohen Indexierungsquoten von 95%. Der SPSS IFC hält die Immobilien im direkten Besitz, somit werden die Erträge und Kapitalgewinne beim Fonds selbst besteuert und sind beim Anleger (Privat- und Geschäftsvermögen) mit Wohnsitz in der Schweiz steuerfrei.

Medienmitteilung (PDF)

Zug, 5. Februar 2025

Kapitalerhöhung vom 10. bis 21. März 2025 geplant

Liberierung am 28. März 2025

Geplantes Emissionsvolumen: ca. CHF 50 – 80 Mio.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Monika Gadola Hug, Head Client Relations Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swissAndrea Schaller, Media Relations Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss

Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über rund CHF 13 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.5 Mrd. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



