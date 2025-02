Kreise: E-Commerce-Riese JD.com interessiert sich erneut für Ceconomy

PEKING/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com erwägt Kreisen zufolge erneut die Übernahme der MediaMarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy . Die Pekinger seien jüngst auf das Unternehmen zugegangen und hätten mittlerweile begonnen, bei Großaktionären des Düsseldorfer Unternehmens über einen möglichen Deal zu sondieren, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und berief sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Ceconomy-Sprecherin sagte auf Nachfrage, Spekulationen am Markt würden nicht kommentiert. An der Börse sorgten die Gerüchte dennoch für einen Höhenflug der Ceconomy-Aktie, die gegen Mittag um 14 Prozent zulegte auf ein Hoch seit dem Frühjahr 2022. Die in den USA gelisteten Papiere von JD.com fielen dagegen im vorbörslichen US-Handel um 2,5 Prozent.

Laut Bloomberg sucht der chinesische Konzern angesichts der Schwäche im eigenen Land nach Möglichkeiten, anderweitig zu expandieren. Der Logistikzweig von JD.com könnte das stationäre Geschäft von Ceconomy ergänzen - die Düsseldorfer betreiben rund 1.000 Filialen in Europa. Bereits Ende 2023 soll JD.com laut Bloomberg-Informationen Interesse an Ceconomy gezeigt haben. Im vergangenen Jahr erwogen die Chinesen dann die Übernahme des britischen Elektronikhändlers Currys, entschieden sich am Ende allerdings dagegen./ngu/mis