EQS-Adhoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2024; Eckdaten der Prognose für das Geschäftsjahr 2025; Dividendenvorschlag

Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft legt vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2024 und Eckdaten der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 vor. Für 2024 wird beabsichtigt, der ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende in etwa auf Höhe des Vorjahres vorzuschlagen.

Stuttgart – Der Vorstand der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft („Porsche“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die langfristige Unternehmensplanung einschließlich der Planung für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen. Danach sind umfangreiche Maßnahmen zur Stärkung der kurz- und mittelfristigen Ertragskraft der Gesellschaft vorgesehen. Dazu zählen die Erweiterung des Produktportfolios um zusätzliche Fahrzeugmodelle mit Verbrennungsmotor bzw. Plug-in Hybrid, der Ausbau der Sonder- und Exklusivmanufaktur sowie Anpassungen in der Unternehmensorganisation. Aufwendungen insbesondere in der Fahrzeugentwicklung und in Batterieaktivitäten der eigenen Konzerngesellschaften führen zu einem deutlichen Mehraufwand. Im Geschäftsjahr 2025 wird die Gesamtbelastung aus allen genannten Maßnahmen auf das Operative Ergebnis sowie den Netto-Cashflow Automobile voraussichtlich insgesamt bis zu ca. EUR 0,8 Mrd. betragen.

Vor dem Hintergrund der genannten Aufwände und Ausgaben sowie marktbedingt reduzierter Erwartungen an den Absatz prognostiziert Porsche für das Geschäftsjahr 2025

Umsatzerlöse in Höhe von 39 bis 40 Mrd. EUR,

eine Operative Umsatzrendite von 10 bis 12 %, und

eine Netto-Cashflow-Marge Automobile von 7 bis 9 %.

Auf Basis vorläufiger, noch ungeprüfter Zahlen geht Porsche für das Geschäftsjahr 2024 von den folgenden Werten der bedeutsamsten Leistungsindikatoren aus: Die Netto-Cashflow-Marge Automobile liegt bei einem Wert von knapp über 10 % (Prognose: 7 bis 8,5 %). Die Operative Umsatzrendite liegt am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite. Die weiteren bedeutsamsten Leistungsindikatoren weisen keine erheblichen Abweichungen von den prognostizierten Bandbreiten auf.

In der Netto-Cashflow-Marge Automobile für das Geschäftsjahr 2024 sind insbesondere der im vierten Quartal erfolgte Bestandsabbau sowie vorteilhafte Sondereffekte zum Ende des Jahres berücksichtigt. Außerdem sind Mittelabflüsse im Zusammenhang mit den über externes Planvermögen ausfinanzierten Pensionsplänen in Höhe von EUR 250 Mio. berücksichtigt.

Auf Grundlage der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024 und der Planungen für das laufende Geschäftsjahr beabsichtigt der Vorstand, der ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende in etwa auf Höhe des Vorjahres vorzuschlagen – vorbehaltlich der finalen Zustimmung des Aufsichtsrats.

Porsche plant, den Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024 (einschließlich der finalen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024 und des vollständigen Prognoseberichts für das Geschäftsjahr 2025) am 12. März 2025 zu veröffentlichen.

Die Definitionen der genannten Kennzahlen sind im Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2023 auf den Seiten 184 f. enthalten. Der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2023 ist abrufbar unter: https://investorrelations.porsche.com/de/financial-figures/

