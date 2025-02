AKTIE IM FOKUS: Amazon vorbörslich schwächer - Ausblick überzeugt nicht ganz

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem soliden Jahresstart der Aktien von Amazon haben die Signale für das erste Quartal keine neuen Käufer angelockt. Die Papiere des Onlinehandelsriesen und Anbieters von Cloud-Diensten verloren nach dem Geschäftsbericht vom Vorabend im vorbörslichen US-Handel bis zu 3,8 Prozent auf gut 229 US-Dollar. Am Dienstag hatten sie mit 242,52 Dollar noch einen Rekord erreicht und dabei 2025 bereits wieder gut zehn Prozent zugelegt - nach plus 44 Prozent im Vorjahr und plus 80 Prozent im Jahr davor.

Experte Eric Sheridan von der Investmentbank Goldman Sachs sieht etwas Anpassungsbedarf bei den Markterwartungen, nachdem sowohl der für das erste Quartal avisierte Umsatz als auch der operative Gewinn unter den Prognosen der Optimisten lägen. Allerdings erinnerte Sheridan an die grundsätzlich konservative Planung des Unternehmens. Die langfristige Story sieht Sheridan intakt und hob sogar sein Kursziel auf 255 Dollar an.

Auch andere Analysten stockten mehrheitlich auf, während Douglas Anmuth von der Bank JPMorgan auf allerdings recht hohe 270 Dollar zurückruderte.

Anmuth bezeichnet Amazon dennoch weiter als "Best idea" und gewährt ihnen gegenüber anderen Mitgliedern der "Glorreichen Sieben" - konkret Microsoft , der Google-Mutter Alphabet sowie dem Facebook-Konzern Meta - einen Bewertungsaufschlag wegen stärkerer Gewinnsteigerungen. Er verwies zudem auf Kapazitätsengpässe im Cloudgeschäft wegen aktuell begrenzter Verfügbarkeit von Infrastruktur, Computerchips und Energie. Im zweiten Halbjahr sollte sich die Lage hier bessern./ag/mis/stk