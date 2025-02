ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Under Armour auf 7 Dollar - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Under Armour nach Quartalszahlen von 8 auf 7 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Resultate des Sportartikelherstellers seien weniger schlimm als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sehe er die Umsatzerwartungen des Marktes weiterhin als zu optimistisch an. Eine geschäftliche Trendwende brauche Zeit./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 18:43 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2025 / 18:43 / EST

