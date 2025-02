Solana Kurs hält sich über 200 Dollar – Anleger fiebern Inflationsdaten entgegen

Der Solana Kurs kann sich zu Wochenbeginn zunächst oberhalb der psychologisch wichtigen 200-Dollar-Marke halten. Die Sorge vor einer Ausweitung des Zollkonflikts in den USA dürfte jedoch weiterhin als Belastungsfaktor fungieren. Indes dürfte sich Anleger schon bald für die Publikation wichtiger US-Inflationsdaten warmlaufen.

Kryptowerte im Klammergriff des Zollstreits – Trump drosselt Risikoappetit

Der Solana Kurs dürfte sich weiterhin im Klammergriff des Bitcoin Kurses befinden. Insbesondere der Zollstreit in den Vereinigten sollte beide Kryptowerte nicht kaltlassen. Trump hatte am Wochenende abermals neue Zölle angekündigt. So sollen schon bald etwa Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren erhoben werden, hieß es. Bereits in der vergangenen Woche hatte der US-Präsident einen Handelsstreit etwa mit dem Reich der Mitte forciert. In diesem Zusammenhang könnte die Risikoaversion tendenziell leiden, was zulasten von Kryptowerten gehen könnte.