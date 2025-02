EQS-Media / 11.02.2025 / 14:30 CET/CEST



ADS-TEC Energy meldet starke Ergebnisverbesserung für 2024 auf Basis vorläufiger Ergebnisse und kündigt strategische Geschäftserweiterung an





Signifikante Ergebnisverbesserung - Erzielung einer deutlichen Ergebnisverbesserung und erstmals positiver Bruttogewinn trotz eines sehr volatilen Marktumfelds.

Umsatzwachstum - Der Umsatz ist im Vergleich zum Rekordjahr 2023 leicht gestiegen.

Ausbau der Service-Sparte - Das Service-Geschäft wuchs um ca.180 %, angetrieben durch den Ausbau der installierten Basis zwischen 2023 und 2024.

Die Zahl der internationalen Kunden stieg von 18 auf rund 55.

Wachstum auf dem nordamerikanischen Markt - Stärkung der Präsenz in den USA durch Kundenerweiterung sowie einer strategischen Partnerschaft mit der Parkland Corporation.

Erweiterung des Kerngeschäfts - ADSE bietet künftig Turnkey Solutions für die Implementierung und den Betrieb von Infrastrukturprojekten an, wodurch multiple wiederkehrende Einnahmequellen erschlossen werden und eine neue strategische Richtung eingeschlagen wird.

ADS-TEC Energy beendete das Jahr mit liquiden Mitteln in Höhe von rund 22,7 Millionen Euro.

NÜRTINGEN, 11. Februar 2025 – ADS-TEC Energy, weltweit führender Anbieter von batteriegepufferter, ultraschneller Ladetechnologie, hat heute vorläufige, ungeprüfte Ergebnisse für das Gesamtjahr 2024 bekannt gegeben und wichtige Geschäftserweiterungen angekündigt.

Trotz eines schwierigen globalen Wirtschaftsumfelds im Jahr 2024 konnte ADS-TEC Energy seine preisgekrönten Plattformlösungen erfolgreich einsetzen, um die Herausforderungen in der Branche zu bewältigen. Marktvolatilität, sich entwickelnde E-Mobilitätstrends und regulatorische Hürden führten in der gesamten Branche zu Projektverzögerungen und Insolvenzen. ADS-TEC Energy bewies jedoch Widerstandsfähigkeit und sicherte sich neue strategische Partnerschaften.

Signifikante Ergebnisverbesserung trotz angespanntem Marktumfeld

Inmitten von Marktunsicherheiten übertraf ADS-TEC Energy seinen Vorjahresumsatz leicht und vergrößerte gleichzeitig seinen Kundenstamm um mehr als 200% auf rund 55 Kunden in Europa, den USA und Kanada. Ende 2024 konnte das Unternehmen die Risiken, die sich aus den wirtschaftlichen Schwierigkeiten eines Großkunden ergaben, wirksam abfedern und lösen, indem es fast alle betroffenen Endkunden direkt übernehmen konnte. Aufgrund von kundenseitigen Verzögerungen konnten die Umsätze im zweistelligen Millionenbereich jedoch nicht wie erwartet im Jahr 2024 realisiert werden, was dazu führte, dass ADSE seine Umsatzprognose für 2024 verfehlt hat. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese ursprünglich für 2024 erwarteten Umsatzerlöse im Jahr 2025 realisiert werden.

Nach vorläufigen Zahlen erzielte ADS-TEC Energy erstmals einen Bruttogewinn im zweistelligen Millionenbereich und eine deutliche Verbesserung des EBITDA mit einem Wachstum im hohen zweistelligen Prozentbereich im Vergleich zu 2023. Der geprüfte Jahresabschluss 2024 wird voraussichtlich im April 2025 veröffentlicht.

Umsatzsteigerung im Servicegeschäft

Der Umsatz der Service-Sparte von ADS-TEC Energy hat sich im Vergleich zu 2023 fast verdreifacht, was die wachsende Nachfrage nach umfassenden Servicelösungen verdeutlicht. Das Portfolio des Unternehmens umfasst wichtige Dienstleistungen wie:

Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Lösungen für die Fernverwaltung

Laufende Betriebs- und Softwareunterstützung für die Ladeinfrastruktur

Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Angebote zu einem stetigen und wachsenden Strom wiederkehrender Einnahmen beitragen werden. Darüber hinaus gewinnen neue Dienstleistungsinitiativen in den Bereichen Werbung und Energiehandel auf der Plattform von ADS-TEC Energy an Zugkraft, wobei ein messbarer Einfluss auf Umsatz und Margen im Jahr 2025 erwartet wird.

Nordamerika als wichtiger Wachstumsmarkt

In den USA baute ADS-TEC Energy seine Präsenz im 4. Quartal 2024 mit einem bestehenden Kunden aus, der sein Ladeinfrastrukturangebot im bestehenden Supermarktnetz ausbaute.

Ein wichtiger Meilenstein war die Ankündigung einer strategischen Partnerschaft mit der Parkland Corporation, einem großen multinationalen Kraftstoffhändler, Tankstellen- und Convenience-Store-Betreiber mit einer Präsenz in 26 Ländern auf dem amerikanischen Kontinent. Diese Vereinbarung ermöglicht die Installation von ChargeBox-Schnellladestationen im gesamten Tankstellennetz von Parkland, das täglich über eine Million Kunden bedient.

Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Partnerschaft zu einem starken Konzeptnachweis wird, der zu einer schnellen Skalierung seiner US-Aktivitäten führen wird.

Strategische Geschäftsexpansion als Antrieb für zukünftiges Wachstum

ADS-TEC Energy macht erhebliche Fortschritte auf dem Weg zu einem Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Umsätzen und Cashflows, indem es in den Bereich der projektbasierten Infrastruktur expandiert und sich von einem produktorientierten Modell zu einem Anbieter von Turnkey Solutions entwickelt. Unter diesem neuen Ansatz:

Wird ADS-TEC Energy seine Ladelösungen an Premium-Standorten installieren, betreiben und verwalten.

Wird das Unternehmen langfristig wiederkehrende Einnahmen durch Angebote rund ums Schnellladen, Energiehandel und großflächige Werbung erzielen.

Im Einklang mit den neuen Wachstumschancen erwartet das Unternehmen im ersten Quartal 2025 den Abschluss von Rahmenverträgen für mehrere hundert Standorte in Deutschland. Das Unternehmen rechnet in den kommenden Jahren mit einer deutlichen Ausweitung seiner Geschäftsaktivitäten und prüft daher derzeit Möglichkeiten zur Verbesserung der finanziellen Flexibilität.

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Seine batteriegestützte Schnellladetechnologie ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", „schätzen“, „projizieren“, „budgetieren“, „prognostizieren“, „vorhersehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „können“, „werden“, „könnten“, „sollten“, „glauben“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für 2024, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder gestrichen werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder gestrichen werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Standards für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind unter „Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren“ in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 30. April 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://www.ads-tec-energy.com... und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Media Contacts:

ADS-TEC Energy International:

Dennis Müller

SVP Product Marketing & Communications

press@ads-tec-energy.com

ADS-TEC Energy United States:

Barbara Hagin

Breakaway Communications

bhagin@breakawaycom.com

+1 408-832-7626

Emittent/Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH

Schlagwort(e): Industrie

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Sprache: Deutsch Unternehmen: ADS-TEC Energy GmbH Heinrich-Hertz-Str. 1 72622 Nürtingen Deutschland Internet: www.ads-tec.de EQS News ID: 2084435