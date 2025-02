EQS-Media / 11.02.2025 / 08:37 CET/CEST



Presseinformation

Neue agentenbasierte KI-Plattform der AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Die KI-Strategie von AUSTRIACARD wird um generative Modelle erweitert.

Wien, 05. February 2025: AUSTRIACARD HOLDINGS setzt frühzeitig auf innovative Technologien und nutzt seine umfassende Kompetenz, um die wegweisende GaiaB™-Plattform auf den Markt zu bringen. Diese bietet Partnern und Kunden innovative agentenbasierte KI-Lösungen.

Die GaiaB™-Plattform ermöglicht die Erstellung generativer KI-Anwendungen und versetzt AUSTRIACARD in die Lage, Systeme zu konfigurieren und einzusetzen, die nicht nur Aufgaben ausführen, Ziele setzen und sich an neue Umgebungen anpassen, sondern auch miteinander und mit Menschen interagieren. Denn im Gegensatz zu herkömmlicher Software nehmen agentenbasierte KI-Systeme ihre Umgebung wahr und arbeiten autonom. Das bedeutet, dass sie selbst entscheiden können, wie sie ihre Ziele am besten erreichen.

Die Plattform unterstützt eine Vielzahl von Sprachmodellen, darunter kommerzielle Varianten wie GPT 4o von OpenAI, Claude 3.5 Sonnet von Anthropic und Gemini von Google sowie Open-Source-Modelle wie Llama 3.3 von Meta, die Mistral-Modellfamilie von Mistral, Qwen 2.5 von Alibaba und sogar die neuesten DeepSeek v3 und DeepSeek R1. Die großen Open-Source-Sprachmodelle werden in einer vollständig kontrollierten, selbst gehosteten Umgebung einzeln oder alle zusammen installiert, um die vollständige Einhaltung nationaler Vorschriften sowie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu gewährleisten.

Mit den Möglichkeiten der GaiaB™-Plattform investiert AUSTRIACARD in Lösungen, die bisher entweder kaum zu implementieren waren oder einen zu hohen Personalaufwand erforderten. Das Unternehmen fokussiert sich auf Lösungen für arbeitsintensive Aufgaben, die Teil seiner neuen strategischen Säule "Digital Taskforce" sind.

„Mit der Einführung der GaiaB™-Plattform bekräftigt AUSTRIACARD erneut seine Vorreiterrolle bei der Entwicklung fortschrittlicher und sicherer KI-Lösungen“, sagt Mohamed Chemloul, Group CTO der AUSTRIACARD HOLDINGS. „Dieser Meilenstein – neben der Schaffung unserer strategischen Säule ‚Digital Taskforce‘ – zeigt unser unermüdliches Engagement für die Einführung der innovativsten Technologien für unsere Partner und unsere Entschlossenheit, die Macht autonomer KI-Agenten zu nutzen, um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden noch hochwertigere Dienstleistungen bieten können", fügt er hinzu.

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.500 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Symbol (ACAG) notiert.

