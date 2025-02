ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Lufthansa auf 'Outperform' - Ziel 8 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 6,75 auf 8,00 Euro angehoben. Zwar sei die britisch-spanische IAG der Qualitätswert in der europäischen Flugbranche, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nach einer Kursverdoppelung der Aktien gebe es nun aber andernorts Anlagemöglichkeiten. Lufthansa sei wie IAG auch stark auf den nordatlantischen Routen unterwegs, und die Preise dürften in den ersten beiden Quartalen 2025 steigen./bek/la

