Bitcoin Kurs: Hochspannung vor US-Inflationsdaten

Unmittelbar vor Veröffentlichung der US-Inflationsdaten halten sich Anleger am Kryptomarkt zurück. Die Hoffnung ist groß, dass der Inflationsdruck in der größten Volkswirtschaft der Welt nachlässt, was damit zugunsten der allgemeinen Zinssenkungsfantasien gehen könnte. Von Interesse dürfte auch erneut eine Powell-Rede am Nachmittag sein. Indes haben die jüngsten Handelsstreitigkeiten offensichtlich an Schrecken verloren.

Kernrate der Teuerung könnte sinken – Anleger hoffen auf Zinssenkungssignale

Wenn es nach Ökonomen geht, könnte die Inflationsrate inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel bei 2,9 Prozent im Januar (per Jahresmonatsvergleich) gelegen haben und damit so hoch wie im Dezember. Vielmehr von Bedeutung dürfte jedoch die Kernrate der Teuerung sein, welche im oben genannten Zeitraum möglicherweise um 0,10 Prozentpunkte auf 3,10 Prozent gesunken ist.