Inflation steigt + 0,5 % | Aktien unter Druck

Deutlich über den Erwartungen fallen die Verbraucherpreise für den Januar aus.

Um ein halbes Prozent steigen die Verbraucherpreise, erwartet worden war ein Anstieg auf Monatssicht von 0,3%.

Die Aktienmärkte verlieren vorbörslich an Boden, der DOW gute 400 Punkte als erste Reaktion und die Technologiebörse NASDAQ rund 1,1 Prozent.

Als Reaktion steigen gleichzeitig die 10-jährigen US Staatsanleihen auf über 4,6 % Rendite an und Trump giesst Öl ins Feuer, in dem er die FED auffordert die Zinsen in Einklang mit seinen Zollplanungen zu senken.

Ein wilder Ritt heute an der Börse, der noch von etlichen Zahlen, u.a. CVS Health und Vertiv begleitet wird.



00:00 Intro

01:13 Verbraucherpreise über Erwartungen

02:45 Verunsicherung durch Trumps Entscheidungen

06:12 Deutschland: Siemens Energy | Astra Zeneca

07:15 Gaspreisdeckelung in Eurozone möglich

07:58 Indien: Inflationsrate gesunken

08:25 Japan: Soft Bank | Inflationsdaten schwach

10:27 Apple kooperiert mit Alibaba

12:00 Geopolitik: Bassent in Ukraine | Naher Osten: Waffenruhe gefährdet

13:13 Vertiv | Kraft Heinz | CVS Health | Supermicro | Doordash, Lyft u.a.

22:27 Meldungen: Ford | Tesla | BYD | Boeing u.a.

24:45 Energieunternehmen unter Druck

25:40 Analysten: NXP Semiconductors, Astra Zeneca, On Holding



