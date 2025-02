Commerzbank will Gewinn bis 2028 stärker nach oben treiben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank will ihre Gewinne im Abwehrkampf gegen die italienische Unicredit in den kommenden Jahren deutlich nach oben schrauben. Nach knapp 2,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr solle der Überschuss bis 2028 auf 4,2 Milliarden Euro steigen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Frankfurt mit. Im laufenden Jahr dürfte der Gewinn jedoch auf 2,4 Milliarden Euro sinken, weil der Abbau von 3900 Vollzeitstellen zunächst Geld kostet. Den Anteilseignern stellt Vorstandschefin Bettina Orlopp derweil hohe Gewinnausschüttungen in Aussicht.

So will die Commerzbank für das laufende Jahr mehr als 100 Prozent ihres Überschusses an die Aktionäre auszahlen. Die Zinsen für eigenkapitalähnliche Anleihen werden vorher abgezogen. Für die Jahre 2026 bis 2028 fasst Orlopp eine Ausschüttungsquote von 100 Prozent ins Auge, macht dies aber von der Umsetzung ihrer Strategie und dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld abhängig.

Bei ihren Gewinnplänen setzt die Managerin außer auf Stellenabbau und Kostensenkungen auf stetig wachsende Einnahmen, vor allem aus Provisionen. Hatten die Kosten der Bank im vergangenen Jahr noch 59 Prozent der Erträge aufgezehrt, sollen es 2028 nur noch rund 50 Prozent sein. Für 2025 peilt Orlopp rund 57 Prozent an./stw/ben/zb