EQS-News: KPS im ersten Quartal 2024/2025 auf Kurs

EQS-News: KPS AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

KPS im ersten Quartal 2024/2025 auf Kurs



13.02.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





KPS im ersten Quartal 2024/2025 auf Kurs

KPS erzielt in einem für den Handel herausfordernden Marktumfeld einen Umsatz von 32,5 Mio. €.

EBITDA erreicht 2,2 Mio. €, EBITDA-Marge entsprechend bei soliden 6,8 %.

Unterföhring/München, 13. Februar 2025 – Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), führender Beratungspartner im Handel (B2C & B2B) für digitale Transformation in den Bereichen Digital Strategy, Digital Customer Interaction und Digital Enterprise, veröffentlicht die Ergebnisse für das erste Quartal 2024/2025.

Die KPS setzte in den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres 2024/2025 ihren Kurs planmäßig fort und verstärkte ihre Aktivitäten zur Neukundengewinnung. Dabei steht nicht nur der Ausbau der Neukundenbasis im Fokus, sondern auch die kontinuierliche Weiterentwicklung des Leistungsportfolios in allen drei strategischen Geschäftsfeldern.

In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 erzielte die KPS einen Umsatz von 32,5 Mio. € (Vorjahr: 38,9 Mio. €). Dieser Wert liegt um 16,5 % unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums, was auf die begrenzte personelle Verfügbarkeit sowie auf verzögerte Projektstarts zurückzuführen war. So konnte KPS im abgelaufenen Quartal die Neukundengewinnung im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern. Allerdings setzt sich der Trend zu kleineren Projektvolumina bedingt durch die finanziell angespannte Situation insbesondere im deutschen Handel weiter fort.

Dank der konsequenten Weiterentwicklung des Leistungsportfolios und einem effizienten Kostenmanagement kann sich KPS in diesem Marktumfeld behaupten. Die eingeleiteten Maßnahmen spiegeln sich in einem positiven EBITDA-Ergebnis von 2,2 Mio. € wider, was einer soliden EBITDA-Marge von 6,8 % entspricht.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal stellt dies eine signifikante Verbesserung des operativen Ergebnisses vor Abschreibungen dar: Im Vergleichszeitraum des Geschäftsjahres 2023/2024 musste KPS ein negatives EBITDA von minus 0,9 Mio. € ausweisen, das maßgeblich durch außerordentliche Einmaleffekte wegen Kundeninsolvenzen belastet war.

Vor dem Hintergrund der aktuellen konjunkturellen Unsicherheiten und des weiterhin herausfordernden Marktumfelds wird KPS seinen strategischen Kurs fortführen und bestätigt auf Basis der Ergebnisse für das erste Quartal 2024/2025 die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025. Demnach erwartet KPS für das Geschäftsjahr 2024/2025 Umsatzerlöse in einer Spanne von 129,5 Mio. € bis 151,5 Mio. € sowie für das EBITDA einen Wert zwischen 10,2 Mio. € und 14,9 Mio. €.





KPS AG

Der Vorstand





Über die KPS AG

KPS treibt gemeinsam mit seinen Kunden die digitale Transformation kontinuierlich voran und gestaltet mit einer ganzheitlichen Vision schon heute die Welt von morgen: smarte Best-Practice-Prozesse und herausragende Kundenerlebnisse entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der individuellen Kundeninteraktion über die Supply Chain und das operative Kerngeschäft bis hin zu den Finanzen. Das Münchner Beratungshaus ist der führende Partner für Handels- und Konsumgüterunternehmen in der Strategie-, Prozess- und Technologieberatung und setzt bei der Umsetzung auf einsatzbereite Accelerator-Technologien und führende Best-of-Breed-Lösungen aus einem starken Partnernetzwerk. Für seine Leistungen wurde KPS u.a. mehrfach mit dem „Hidden Champion“-Award in der Kategorie Konsumgüter & Handel sowie als Fokuspartner im Rahmen der SAP Diamant-Initiative für die Kategorie „Retail & Consumer Products“ ausgezeichnet. www.kps.com





KPS AG

Beta-Straße 10H

85774 Unterföhring

Telefon: +49 (0) 89 356 31-0

Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300

E-Mail: ir@kps.com

13.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: KPS AG Beta-Str. 10 h 85774 Unterföhring Deutschland Telefon: +49 (0)89 356 31-0 Fax: +49 (0)89 356 31-3300 E-Mail: ir@kps.com Internet: www.kps.com ISIN: DE000A1A6V48 WKN: A1A6V4 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2085379

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2085379 13.02.2025 CET/CEST