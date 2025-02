Hang Seng China Enterprises - Vor großem Befreiungsschlag!?!

Unsere letzte charttechnische Einschätzung zum Hang Seng China Enterprises liegt schon eine gefühlte Ewigkeit zurück. Lange Zeit war mit chinesischen Aktien kein Staat zu machen. Doch das könnte sich gerade ändern. Der Rücksetzer vom Januar an die 38-Wochen-Linie (akt. bei 6.859 Punkten) brachte einen idealtypischen Pullback an die Nackenlinie der mittelfristigen Bodenbildung seit dem Frühjahr 2023. Seither strebt das Aktienbarometer wieder dynamisch nach Norden und stellt damit eine absolute Schlüsselzone zur Disposition. Gemeint sind die horizontalen Barrieren bei rund 8.000 Punkten, denn deren Überwinden würde eine noch viel größere Bodenbildung mit einem Anschlusspotenzial von rund 3.000 Punkten vervollständigen (siehe Chart). Das interessante an der aktuellen Ausgangslage ist, dass die kleinere, bereits komplettierte Trendwendeformation ein ausreichendes Kurspotenzial verspricht, um auch den großen Befreiungsschlag zu vollziehen. Mit anderen Worten: Es liegt ein verschachteltes Kursmuster vor. Die trendfolgenden Indikatoren MACD und Aroon sorgen für zusätzlichen Rückenwind. Per Saldo besteht also die berechtigte charttechnische Hoffnung, dass der Hang Seng China Enterprises aus seinem Dornröschenschlaf erwacht.

Hang Seng China Enterprises (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Hang Seng China Enterprises

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

