EQS-News: Fielmann-Gruppe beruft Chief Operating Officer Peter Lothes in den Vorstand

Fielmann-Gruppe beruft Chief Operating Officer Peter Lothes in den Vorstand

Peter Lothes erstes US-amerikanisches Vorstandsmitglied

HAMBURG, DEUTSCHLAND / DETROIT, MICHIGAN & GREEN BAY, WISCONSIN, USA - 14. Februar 2025.

Die Fielmann-Gruppe gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat am 13. Februar Peter Lothes mit Wirkung zum 1. März 2025 einstimmig zum Mitglied des Vorstands bestellt hat. Lothes, der seit September 2023 als Chief Operation Officer (COO) unsere Produktion und Logistik weltweit verantwortet, wird diese Aufgabe auch in seiner neuen Funktion fortführen.

Als COO der Fielmann-Gruppe leitet Peter Lothes ein internationales Netzwerk mit neun Produktionsstandorten auf drei Kontinenten. Unterstützt wird er von mehr als 1.400 Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, China, Tschechien, Polen, Spanien und den USA.

Peter Lothes verfügt über mehr als dreißig Jahre Branchenexpertise als international tätiger Manager. Der Absolvent der Ashland University trat 1992 als Vice President of Manufacturing in das Optikunternehmen seiner Familie in Ohio (USA) ein. Nach dem Verkauf an Essilor im Jahr 2004 startete er eine erfolgreiche Karriere als internationaler Manager. Als President & CEO von Satisloh (2018–2020), dem weltweit größten Anbieter von augenoptischen Produktionsmaschinen mit Sitz in der Schweiz, leitete er Organisationen in Europa, Asien, Nord- und Lateinamerika. Als Senior Vice President Operations & Supply Chain von Essilor North America (2020–2022) war Peter Lothes für mehr als 100 augenoptische Produktionsstandorte in den USA, Mexiko und Kanada verantwortlich. Im Jahr 2022 wechselte er als Global Chief Operating Officer zu Advancing Eyecare, dem führenden optischen Gerätelieferenten in den USA.

„Mit unserer Vision 2025 haben wir unser Familienunternehmen internationalisiert und sind schnell gewachsen. In Kombination mit unserer hohen Wertschöpfungstiefe sind wir in der Lage, Kunden weltweit exklusive Produkte zu deutlich günstigeren Preisen anzubieten. Wir sind zuversichtlich, dass unsere weltweite Produktions- und Lieferkette durch Peters Wirken auf Vorstandsebene eine außergewöhnliche Konsistenz in Bezug auf Service, Qualität und Kosten erreichen wird“, sagt CEO Marc Fielmann.



Hamburg, 14. Februar 2025



Fielmann Group AG

Der Vorstand

Über die Fielmann-Gruppe

Die Fielmann-Gruppe ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg. Über unser Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und mehr als 1.200 Niederlassungen weltweit versorgen wir unsere 29 Millionen Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen, Hörsystemen und Dienstleistungen im Bereich der Augenvorsorge. Gegründet im Jahr 1972, wird das Unternehmen heute in zweiter Generation von Marc Fielmann geführt. Die Familie Fielmann besitzt nach wie vor die Mehrheit der börsennotierten Aktiengesellschaft. Mit seiner kundenfreundlichen Philosophie hilft Fielmann allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Dank des Einsatzes seiner 24.000 Mitarbeitenden weltweit erreicht das Familienunternehmen immer wieder Kundenzufriedenheitswerte von mehr als 90 % und hat bereits mehr als 200 Millionen individuell gefertigte Korrektionsbrillen abgegeben.

