ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Die Münchner Sicherheitskonferenz sei ein weiterer Weckruf für Investitionen in den Rüstungselektronik-Spezialisten gewesen, schrieb Analyst Simon Keller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Es gebe keinen Grund, an der Seitenlinie zu bleiben./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2025 / 08:19 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2025 / 08:19 / MEZ

