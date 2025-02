EQS-Adhoc: Die 123fahrschule SE gibt Ergebnis der am 26. Januar 2025 beschlossenen Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht bekannt

EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Die 123fahrschule SE gibt Ergebnis der am 26. Januar 2025 beschlossenen Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht bekannt



17.02.2025 / 19:13 CET/CEST

Sämtliche Stück 1.027.723 angebotenen Teilschuldverschreibungen zu einem Preis von je EUR 3,30 bezogen bzw. platziert

Köln, 17. Februar 2025

Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben heute den Umfang der Ausgabe von Teilschuldverschreibungen unter der mit 7,5 % p.a. verzinslichen Wandelschuldverschreibung im Nominalbetrag von bis zu EUR 3.391.485,90, eingeteilt in bis zu Stück 1.027.723 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 3,30 mit Wandlungsrecht in bis zu Stück 1.027.723 Aktien der Gesellschaft („Teilschuldverschreibungen“) festgelegt.

Es wurden 100 % der angebotenen Teilschuldverschreibungen zum Bezugspreis von EUR 3,30 von bestehenden Aktionären gezeichnet bzw. bei institutionellen Investoren platziert.

Mit einem Investor, der sich in der Privatplatzierung bedingungslos und unwiderruflich zum Erwerb von Stück 303.030 Teilschuldverschreibungen verpflichtet hat, hat die Gesellschaft vereinbart, dass sowohl die Zahlung als auch die Lieferung dieser Teilschuldverschreibungen nicht unmittelbar erfolgt, sondern dass die Zeichnung dieses Investors bis spätestens zum 31. August 2025 abgewickelt wird. Bis zum Zahlungszeitpunkt werden die gegenständlichen 303.030 Teilschuldverschreibungen nicht verzinst, so dass der entsprechende Zinsaufwand für die Gesellschaft entfällt.

Durch die Platzierung fließt der Gesellschaft folglich ein Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt ca. EUR 3,4 Mio. zu, davon ein Betrag von ca. EUR 2,4 Mio. unmittelbar im Anschluss an die Platzierung, und ein Betrag von ca. EUR 1 Mio. bis spätestens zum 31. August 2025. Der Emissionserlös aus der Kapitalmaßnahme (nach Kosten) soll zur Finanzierung des Umsatz- und Ertragswachstums der Emittentin dienen. Insbesondere soll er für die notwendigen Investitionen im Rahmen der anstehenden Einführung der gesetzlich anerkannten Ausbildung auf Fahrsimulatoren und dem Online-Unterricht in der theoretischen Führerscheinausbildung verwendet werden.

Die Transaktion wird von der NuWays AG als Emissionsbegleiter unterstützt.

Sprache: Deutsch Unternehmen: 123fahrschule SE Klopstockstr. 1 50968 Köln Deutschland Telefon: 0221-177357-0 E-Mail: ir@123fahrschule.de Internet: www.123fahrschule.de ISIN: DE000A2P4HL9 WKN: A2P4HL Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 2087479

