Wall Street startet mit Gewinnen in die verkürzte Handelswoche

Aktien New York

An den New Yorker Börsen haben am Dienstag Technologie-Aktien zunächst weiter zugelegt. Bei den Standardwerten war weniger Kauflust festzustellen.

Nach der feiertagsbedingten Pause zum Wochenstart stützte die Hoffnung auf eine Friedenslösung für die Ukraine die Märkte. Bei einem ersten Treffen der Außenminister der USA und Russlands in Saudi-Arabien nach mehreren Jahren Pause vereinbarten beide Seiten Gespräche über ein Ende des Ukraine-Krieges.

Der mit Technologie-Aktien gespickte Nasdaq 100 erreichte gleich zum Börsenstart ein Rekordhoch. Zuletzt pendelte er mit 22.124 Punkten um seinen Freitagsschluss. Papiere von KI- und Chip-Konzernen haussierten.

Der breit aufgestellte S&P 500 notierte knapp im Plus mit 6.119 Zählern. Der Leitindex Dow Jones Industrial hinkte etwas hinterher, das bekannteste Börsenbarometer der Welt gab um 0,10 Prozent auf 44.499 Punkte nach.