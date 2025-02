Insider: Air-Force-One-Programm verzögert sich bis mindestens 2029

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

West Palm Beach/Florida (Reuters) - Der Bau der neuen US-Regierungsflugzeuge auf Boeing-747-Basis dauert einem Insider zufolge länger als erwartet.

Das Air-Force-One-Programm könnte sich bis mindestens 2029 weiter verzögern, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter am Montag. Grund seien Probleme in der Lieferkette und veränderte Anforderungen. Die Verzögerungen seien frustrierend, aber es könne nicht viel getan werden, um die Auslieferung zu beschleunigen. Boeing habe Probleme bei der Beschaffung von Komponenten, da einige Hersteller ihre Geschäftstätigkeit eingestellt hätten. Einige Anforderungen an das Flugzeug hätten sich angesichts der sich entwickelnden potenziellen Bedrohungen ebenfalls geändert.

Boeing gab keine unmittelbare Stellungnahme zu dem Programm mit der Bezeichnung VC-25B ab. Das erste Flugzeug sollte im Dezember 2024 ausgeliefert werden, aber Boeing hat die Auslieferung auf mindestens 2027 oder 2028 verschoben - gegen Ende der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump. Die Verzögerung des milliardenschweren Projekts erzürnte Trump. Es sollte sein Prestigeprojekt werden.

