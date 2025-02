Renditeanstieg + wachsende Schuldenberge - was braut sich da zusammen? | Anleihen | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: Wie steht es um den Anleihenmarkt in Zeiten steigender Zinsen und wachsender Staatsverschuldung? In dieser spannenden Diskussion analysieren Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Jens Furkert (Leiter Anleihenhandel, Boerse Stuttgart Group) die aktuelle Marktlage und beleuchten, wie es um die Stabilität der Finanzmärkte trotz politischer Unsicherheiten steht. Dabei wird der Einfluss der Notenbanken auf die Zinsstruktur ebenso thematisiert wie das Verhalten der Anleger und aktuelle Markttrends. Welche Anleihen werden aktuell in Stuttgart gekauft? Lockt die Zinsdifferenz die Anleger weiterhin in US-Dollar Anleihen und welche Unternehmensanleihen stehen im Fokus?



Timestamps:

00:00 ► Einleitung / Braut sich am Anleihenmarkt etwas zusammen?

02:41 ► Zinsstrukturkurve normalisiert sich

05:02 ► Echt jetzt? Lassen sich am Anleihenmarkt als erstes Trends ablesen?

06:13 ► Fed & EZB - das dürfen wir dieses Jahr noch erwarten?

09:55 ► Markttrends und meistgehandelte Anleihen in Stuttgart

11:40 ► Ausblick



