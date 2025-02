Apple will mit neuem Günstig-iPhone Terrain zurückgewinnen

Mit einer neuen Generation abgespeckter iPhones will sich Apple verlorene Marktanteile von der Konkurrenz zurückholen.

Der US-Konzern wollte am Mittwoch die vierte Auflage seines bislang "iPhone SE" genannten Modells vorstellen. "Wenn das SE 4 bedeutende Verbesserungen in Bezug auf Design, Leistung und KI-Funktionen bietet, könnte es wieder attraktiver werden und die Position von Apple stärken", sagte Analyst Varun Mishra vom Research-Haus Counterpoint. Bei seiner Markteinführung 2022 habe das iPhone SE einen Verkaufsanteil von zehn Prozent aller Apple-Smartphones erreicht. Bis zum vergangenen Jahr sei die Quote allerdings auf ein Prozent geschrumpft.

Experten gehen davon aus, dass die neue SE-Generation wie üblich schnellere Prozessoren und eine bessere Kamera erhält. Außerdem werde der physische Home-Button verschwinden und das Smartphone die "Apple Intelligence" genannte Künstliche Intelligenz (KI) unterstützen. Einige Analysten bezweifeln jedoch, dass Letzteres allein einen Verkaufsschub auslösen wird. Denn in einigen Regionen sind diese Funktionen bislang nicht erhältlich.

Dies ist einer der Gründe für den schwächelnden iPhone-Absatz der vergangenen Monate. Auf dem wichtigen chinesischen Markt mit seinen technikaffinen Nutzern musste Apple einer Marktstudie zufolge sogar einen Rekordeinbruch hinnehmen. Lokale Konkurrenten wie Huawei gruben dem US-Konzern mit technologisch fortschrittlichen Angeboten das Wasser ab.

Das neue iPhone SE wird voraussichtlich zwischen 429 und 799 Dollar kosten. Das sind die Preise für die bisherige SE-Generation und die Einstiegsvariante des im September vorgestellten iPhone 16.