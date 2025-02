Autoverband VDA: US-Importzoll von 25 Prozent ist Provokation

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die deutsche Autoindustrie warnt vor der schädlichen Wirkung von höheren US-Importzöllen auf Autos und fordert von der Europäischen Union zugleich Zugeständnisse an die USA.

Sollte US-Präsident Donald Trump wie angekündigt die Zölle im April auf Pkw-Importe aus der EU erhöhen, werde das die Exporte aus der EU in die USA treffen, erklärte die Chefin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, am Mittwoch. Es werde Wachstum und Wohlstand auf beiden Seiten des Atlantiks kosten. "Die aktuell von Präsident Trump erwähnte Zollhöhe von 25 Prozent ist eine Provokation."

Trump sieht die USA im Handel mit anderen Ländern benachteiligt. Daher will er sogenannte reziproke Zölle einführen. Die Gegenzölle bedeuten, dass die USA dort Zölle anheben, wo sie derzeit weniger fordern als ihre Handelspartner.

Wenn auf Zölle mit Gegenzöllen reagiert werde, komme eine Spirale in Gang, die dazu führe, dass die Verbraucher am Ende mehr bezahlen müssten, warnte Müller. "Statt Inflation zu bekämpfen, wie versprochen, heizt US-Präsident Donald Trump die Inflation in den USA an." Die EU solle aber auf die USA zugehen, während die Prüfungen in den USA noch laufen.

BMW-Chef Oliver Zipse hatte bereits gefordert, die EU solle ihren, mit zehn Prozent höheren Einfuhrzoll auf Autos aus den USA dem jetzigen US-Importzoll von 2,5 Prozent angleichen. Mit dem Gleichstand hofft die Autoindustrie, höhere Zölle abzuwenden. Die USA sind der wichtigste Exportmarkt der deutschen Autoindustrie. Der VDA wirft zugleich in die Waagschale, wie wichtig die Vereinigten Staaten als Produktionsstandort für die deutschen Autobauer sind. So seien 2023 mit mehr als 900.000 Fahrzeugen so viele dort produziert worden wie noch nie. Rund die Hälfte davon werde aus den USA in alle Welt exportiert.

