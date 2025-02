Einigung mit Sky: Diese Rennen laufen bei RTL

KÖLN (dpa-AFX) - Sieben der 24 Grand Prix in dieser Formel-1-Saison werden im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL zu sehen sein. Wie der Privatsender mitteilte, wird als Erstes der Große Preis von China am 23. März bei RTL gezeigt. Die Saison startet eine Woche vorher in Melbourne.

Danach laufen der Große Preis der Emilia-Romagna Mai in Imola, der Große Preis von Spanien bei Barcelona und der Große Preis von Kanada in Montréal im Juni sowie die Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps im Juli, der Niederlande in Zandvoort im August und von Las Vegas im November frei empfangbar beim Privatsender.

Auch Monaco zu sehen

Bereits in der vergangenen Saison hatte RTL dank einer entsprechenden Partnerschaft mit dem Bezahlsender Sky Rennen der Motorsport-Königsklasse gezeigt.

Neben den Qualifikationen der sieben Grand Prix wird RTL auch die K.o.-Ausscheidungen in Melbourne, Japan (5. April), Monaco (24. Mai), Ungarn (2. August) und Singapur (4. Oktober) übertragen. Alle Trainingseinheiten, Qualifikationen und Rennen sind auch in diesem Jahr wieder bei Sky zu sehen./jmx/DP/mis