HENSOLDT - Die nächste (Zünd-)stufe

Die Hensoldt-Aktie hat sich in den letzten Jahren immer wieder treppenartig nach oben entwickelt. Nach einer längeren Seitwärtsphase scheint der Titel nun wieder die „nächste Stufe“ zu nehmen. So gelang zuletzt der Abschluss einer Untertassenformation, gefolgt von einem neuen Allzeithoch bei 49,70 EUR (siehe Chart). Bei einem Vorstoß in „uncharted territory“ handelt es sich um eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt, zumal wenn er – wie im Fall der Hensoldt-Aktie – mit einem Aufwärtsgap (42,02 EUR zu 43,08 EUR) vollzogen wurde. Zusätzlicher Rückenwind kommt derzeit von Seiten der trendfolgenden Indikatoren. Hervorheben möchten wir den MACD sowie die Relative Stärke nach Levy. Abgeleitet aus der Höhe des diskutierten Untertassenmusters ergibt sich ein kalkulatorisches Mindestkursziel von 52 EUR. Aber auch unter Money Management-Aspekten liefert der aktuelle Kursverlauf verschiedene wichtige Anhaltspunkte. So bieten sich – je nach Risikoneigung – entweder das ehemalige Allzeithoch bei 44,58 EUR oder aber die oben genannte Kurslücke als Absicherungen auf der Unterseite an.

HENSOLDT (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HENSOLDT

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

