IRW-News: Sovereign Metals Limited: Kasiyas Graphit eignet sich für feuerfeste Anwendungen

IRW-PRESS: Sovereign Metals Limited: Kasiyas Graphit eignet sich für feuerfeste Anwendungen

- Graphitkonzentrat aus dem Projekt Kasiya besitzt oder übertrifft nachweislich alle wesentlichen Merkmale, die für feuerfeste Anwendungen erforderlich sind

- Der Markt für Feuerfestmaterialien ist nach dem Batteriesektor (52 %) der zweitgrößte Endverbrauchermarkt für Naturgraphit (24 %)

- Für feuerfeste Materialien werden gröbere Graphitprodukte (aus großflockigem Graphit) verwendet, für die in der Regel ein Aufpreis gegenüber den kleinflockigen Produkten für den Batteriesektor bezahlt wird

- Im vierten Quartal 2024 wurden mit Graphit, der sich für feuerfeste Anwendung eignet, Preise von bis zu 1.193 USD pro Tonne erzielt, während kleinflockiger Graphit für den Batteriesektor zu 564 USD pro Tonne verkauft wurde

- Die Mehrkosten für die Graphitproduktion im Projekt Kasiya belaufen sich laut der vor kurzem veröffentlichten optimierten Vormachbarkeitsstudie auf 241 USD pro Tonne (FOB)

- Die führenden deutschen Labordienstleister ProGraphite und Dorfner Anzaplan haben ein umfangreiches Testprogramm mit dem Graphitkonzentrat aus dem Projekt Kasiya absolviert

- Die Ergebnisse werden für die Kundenanbahnung und für potenzielle Abnahmeverhandlungen verwendet

- Frühere Tests haben bereits bestätigt, dass aus Kasiya-Graphit erstklassige Batterieanodenmaterialien hergestellt werden können

19. Februar 2025 / IRW-Press / Sovereign Metals Limited (ASX: SVM; AIM: SVML; OTCQX: SVMLF) (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die mit dem Graphit aus dem unternehmenseigenen Rutil-Graphit-Projekt Kasiya (Kasiya oder das Projekt) durchgeführten Tests bestätigt haben, dass der Kasiya-Graphit jene Hauptmerkmerkmale aufweist, die für feuerfeste Anwendungen benötigt werden. Die umfassenden Testprogramme wurden von den Firmen ProGraphite GmbH (ProGraphite) und Dorfner Anzaplan (DA) in Deutschland durchgeführt und haben gezeigt, dass das Graphitkonzentrat aus dem Projekt Kasiya einen sehr niedrigen Schwefelgehalt aufweist und keine anderen bedenklichen Verunreinigungen enthält, wodurch ein Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen derzeitigen und potenziellen Graphitlieferanten erzielt wird.

Managing Director und CEO Frank Eagar erklärt: Der Markt für feuerfeste Materialien ist der zweitgrößte Endverbrauchermarkt für Naturgraphit und benötigt größere, gröbere Graphitflocken mit ganz spezifischen chemischen und physikalischen Eigenschaften. Wir wissen, dass fast 70 % des Graphits aus dem Projekt Kasiya die Größenanforderungen für feuerfeste Anwendungen erfüllen. Die heutigen Ergebnisse bestätigen, dass unser Graphitprodukt auch die chemischen und physikalischen Hauptmerkmale aufweist oder übertrifft, die für den Verkauf im Markt für feuerfeste Materialien erforderlich sind.

Diese Ergebnisse unterstreichen zusammen mit den hervorragenden Resultaten aus den Tests zu Anodenmaterialien die erstklassige Qualität des Graphitkonzentrats aus dem Projekt Kasiya und liefern eine solide Grundlage für Verkaufs- und Vermarktungsverhandlungen.

Update zu den Tests mit Kasiya-Graphit

Sovereign hat nun seine Testprogramme abgeschlossen und damit die Eignung des Graphits aus dem Projekt Kasiya als Produkt für die beiden größten Endverbrauchermärkte für natürlichen Flockengraphit - feuerfeste Anwendungen und als Anodenmaterial für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien - bestätigt. Auf diese beiden Sektoren zusammen entfallen mehr als drei Viertel der weltweiten Nachfrage nach Naturgraphit (siehe Abbildung 1).

Für Graphitprodukte für feuerfeste Anwendungen werden in der Regel größere Flockengrößen benötigt als für die Herstellung von Batterieanodenmaterialien, wo kleinere Graphitflocken zum Einsatz kommen. Für Graphitprodukte mit größerer Flockengröße werden normalerweise deutlich höhere Preise bezahlt als für kleinflockige Produkte.

Im vierten Quartal 2024 gab die Firma Syrah Resources Limited (der weltweit größte börsennotierte Naturgraphitproduzent außerhalb Chinas) auf Grundlage von Verkäufen an Drittunternehmen für Graphitkonzentrat in kleinerer Flockengröße, das für die Herstellung von Batterieanoden verwendet wird, einen Preis von 564 USD pro Tonne (CIF) bekannt. Im Dezember 2024 wurden für großflockigen Graphit, der sich für feuerfeste Materialien eignet, Preise von bis zu 1.193 USD pro Tonne erzielt (basierend auf Daten von Benchmark Mineral Intelligence).

Die Mehrkosten für die Produktion einer Tonne Graphit aus dem Projekt Kasiya belaufen sich laut der vor kurzem veröffentlichten optimierten Vormachbarkeitsstudie von Sovereign auf 241 USD pro Tonne (siehe ASX-Mitteilung mit dem Titel Ergebnisse der optimierten PFS für Kasiya vom 22. Januar 2025).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78578/SovereignMetals_190225_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Verwendung von Graphit (Quelle: European Advanced Carbon and Graphite Association)

Zusammenfassung der Ergebnisse zu den Tests für feuerfeste Anwendungen

Das aus den Proben aus Kasiya gewonnene Flockengraphitkonzentrat wurde für herkömmliche, feuerfeste Anwendungen in zwei führenden europäischen Laboreinrichtungen getestet (ProGraphite und DA). Die Tests erbrachten folgende Ergebnisse:

Tabelle 1: Anforderungen an Graphit für feuerfeste Anwendungen Kasiya-Graphit

Hochreines Graphitkonzentrat mit geringen Verunreinigungen

Im Graphitkonzentrat finden sich hochgradige, große Flocken

Hohe Schmelztemperatur für Flockenascherückstände nach der Graphitverbrennung

Hohe Oxidationsbeständigkeit des Graphitkonzentrats

Geringe Anteile an flüchtigen Substanzen im Konzentrat

Geringe Anteile an problematischen mineralischen Verunreinigungen, einschließlich Schwefel

Geringe Rückfederung bei Kompression

Kundenanbahnung und Abnahmeverhandlungen

Der globale Markt für feuerfeste Materialien hat ein geschätztes Volumen von 20 Mrd. und ist der größte traditionelle Markt für natürlichen Flockengraphit. Natürlicher Flockengraphit wird feuerfesten Materialien zugesetzt, um deren Leistungsmerkmale zu verbessern.

Feuerfeste Materialien werden zur Auskleidung von Öfen und Behältern verwendet, um die Hochtemperaturverarbeitung in einer Vielzahl von Industriezweigen zu unterstützen, wie etwa in der Eisen- und Stahlproduktion sowie der Herstellung von Nichteisenmetallen, Zement und Kalk, Glas und Chemikalien.

Nach Angaben des weltweit führenden Herstellers von Feuerfestprodukten, RHI Magnesita NV, ist die Stahlproduktion mit 60 % der weltweiten Nachfrage der größte Verbraucher von feuerfesten Werkstoffen. Für jede Tonne Stahl werden etwa 10-15 kg feuerfeste Materialien benötigt.

Weitere wichtige Unternehmen auf dem Markt für feuerfeste Materialien sind Vesuvius plc, Krosakai Harima Corporation, Puyang Refractories Group, Chosun Refractories Co, Imerys SA, Shinagwa Refractories, Saint-Gobain, Morgans Advanced Materials und Calderys.

Die erfolgreiche Bewertung des grobflockigen Kasiya-Graphits für feuerfeste Anwendungen wird für die Kundenanbahnung und für Abnahmeverhandlungen genutzt.

Anfragen richten Sie bitte an:

Frank Eagar, Managing Director & CEO

Südafrika / Malawi

+27 21 065 1890

Sapan Ghai, CCO

London

+44 207 478 3900

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf metallurgische Testarbeiten beziehen, basieren auf Informationen, die von Dr. Surinder Ghag, PhD, B. Eng, MBA, M.Sc. zusammengestellt wurden, der Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM) ist. Dr. Ghag ist als Berater für Sovereign Metals Limited tätig. Dr. Ghag verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, um die es hier geht, sowie für die von ihm ausgeübte Tätigkeit relevant sind, um als sachkundige Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Dr. Ghag erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, in den Bericht aufgenommen werden.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Malcolm Titley, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) ist, zusammengestellt wurden. Herr Titley ist Berater von Sovereign Metals Limited und Inhaber von Stammaktien und nicht börsennotierten Leistungsansprüchen von Sovereign Metals Limited. Herr Titley verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant sind, um als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Titley erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, in den Bericht aufgenommen werden.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die operativen Kosten beziehen, stammen aus einer Pressemitteilung vom 22. Januar 2025, die unter www.sovereignmetals.com.au eingesehen werden kann. Sovereign bestätigt, dass: a) dem Unternehmen keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die dem Produktionsziel zugrunde liegen, und die damit zusammenhängenden prognostizierten Finanzinformationen, die aus dem in der ursprünglichen Pressemitteilung enthaltenen Produktionsziel abgeleitet wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der relevanten sachkundigen Personen in dieser Präsentation dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung nicht wesentlich verändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, projiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von Sovereign in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Sovereign übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.

Diese Pressemitteilung wurde vom Managing Director und CEO des Unternehmens, Frank Eagar, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

