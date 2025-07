Original-Research: Almonty Industries Inc. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Almonty Industries Inc. - von GBC AG 21.07.2025 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Almonty Industries Inc. Unternehmen: Almonty Industries Inc. ISIN: CA0203987072 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 5,28 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Almonty Industries Inc. vs. MP Materials Corp.: Eine erhebliche Bewertungslücke bei kritischen Mineralien Almonty Industries Inc. und MP Materials Corp. sind beide im Bereich kritischer Mineralien tätig und liefern Rohstoffe, die für moderne Industrien sowie strategische Anwendungen von zentraler Bedeutung sind. Während sich Almonty auf Wolfram konzentriert, ein unverzichtbares Metall für Verteidigung, Elektronik und industrielle Werkzeuge, ist MP Materials ein führender US-amerikanischer Produzent von Seltenerdelementen, insbesondere Neodym und Praseodym. Diese Metalle finden breite Anwendung in Permanentmagneten für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen und militärische Technologien. Almonty treibt derzeit die Entwicklung seiner Vorzeigemine Sangdong in Südkorea zügig voran. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2025 vorgesehen. Eine Erweiterung bis 2027 könnte die Produktionskapazität erheblich steigern. Gleichzeitig betreibt MP Materials weiterhin die Mountain-Pass-Mine in Kalifornien und hat mit der vertikalen Integration in die nachgelagerte Magnetfertigung begonnen, um zusätzliche Wertschöpfungspotenziale aus seiner Seltenerdproduktion zu erschließen. Beide Unternehmen nehmen eine strategische Schlüsselrolle ein, da westliche Staaten ihre Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten bei kritischen Rohstoffen gezielt verringern möchten. Trotz dieser Parallelen in ihrer strategischen Relevanz besteht eine erhebliche Diskrepanz in der Bewertung beider Unternehmen, gemessen an den zukünftigen EBITDA-Werten. Die Marktkapitalisierung von Almonty liegt derzeit bei 1,20 Milliarden und damit deutlich unter der von MP Materials, deren Bewertung sich auf 9,85 Milliarden beläuft. Die EBITDA-Prognosen für Almonty lassen jedoch auf ein deutlich stärkeres Wachstum schließen. Von 105,18 Millionen im Jahr 2026 soll das EBITDA bis 2028 auf 384,55 Millionen steigen, was mehr als einer Verdreifachung entspricht. Im Gegensatz dazu wächst das EBITDA von MP Materials im gleichen Zeitraum lediglich von 125,20 Millionen auf 190,92 Millionen. Dieser Wachstumsunterschied zeigt sich deutlich in den Bewertungsmultiplikatoren. Almonty wird aktuell mit dem 11,4-fachen seines für 2026 geschätzten EBITDA bewertet. Bis 2028 sinkt dieser Wert deutlich auf das 3,1-fache. MP Materials hingegen erzielt im gesamten Prognosezeitraum erheblich höhere Multiplikatoren mit 78,7 im Jahr 2026, 51,5 im Jahr 2027 und 51,6 im Jahr 2028. Im Jahr 2028 erzielt Almonty trotz eines voraussichtlich doppelt so hohen EBITDA nur rund ein Siebzehntel des EBITDA-Multiplikators von MP Materials. Diese Bewertungsdifferenz lässt sich höchstwahrscheinlich durch unterschiedliche Wahrnehmungen seitens der Anleger erklären. MP Materials genießt die Sichtbarkeit eines etablierten US-Produzenten mit einer bewährten operativen Historie und staatlicher Unterstützung. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen von seiner Börsennotierung an der New York Stock Exchange und einer aktiven Investorenbasis. Almonty hingegen wird nach wie vor als wachstumsorientiertes Entwicklungsunternehmen wahrgenommen, das vor der Herausforderung steht, die Sangdong-Mine wie geplant in Betrieb zu nehmen und das operative Wachstum erfolgreich umzusetzen. Dennoch erscheint der aktuelle Bewertungsabschlag überzogen, sofern Almonty seine operativen Ziele erreicht. Mit einem Kurs-EBITDA-Verhältnis von lediglich 3,1 im Jahr 2028 bietet sich Anlegern ein signifikantes Aufwärtspotenzial im Vergleich zu MP Materials. Würde man die EBITDA-Multiplikatoren von MP Materials auf die erwarteten Gewinne von Almonty anwenden, ergäbe sich daraus eine Bewertung von etwa 8,27 Milliarden für das Jahr 2026, rund 11,38 Milliarden für 2027 und bis zu 19,84 Milliarden für 2028. Dies legt nahe, dass sich die Marktkapitalisierung von Almonty bei einer vergleichbaren Bewertung im Verhältnis zu MP Materials deutlich über das aktuelle Niveau hinaus entwickeln könnte. 