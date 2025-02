Nestlé - Größter drawdown – eine Chance?

Die Nestle-Aktie durchläuft aktuell eine echte „Kraut und Rüben“-Phase. Seit Anfang 2022 fiel der Titel von 129,80 CHF auf in der Spitze 72,83 CHF zurück. Unter dem Strich stellt die Korrektur der letzten Jahre den größten „drawdown“ in diesem Jahrtausend dar. Diese Entwicklung hinterlässt auch bei den quantitativen Indikatoren tiefe Spuren. So notiert der trendfolgende MACD auf historisch niedrigem Level. Letzteres gilt für die Relative Stärke nach Levy ebenfalls, die zuletzt sogar die Tiefs von 2003 und 2009 nochmals unterschritten hatte. Zumindest hier kam es aber bereits zu einem Hoffnungsschimmer, denn der Abwärtstrend seit Anfang 2022 konnte bereits zu den Akten gelegt werden. Diese Entwicklung nährt die Hoffnung, dass es auf Basis der 200-Monats-Linie (akt. bei 78,45 CHF) zu einer Stabilisierung kommt. Für einen echten Befreiungsschlag würde in diesem Zusammenhang ein Spurt über die Widerstandszone bei 86/89 CHF sorgen. Auf diesem Level fallen verschiedene horizontale Barrieren mit dem steilen Abwärtstrend seit Mai 2023 (akt. bei 88,95 CHF) zusammen. Auf der Unterseite gilt es dagegen, den o. g. langfristigen Durchschnitt nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.

Nestlé (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nestlé

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

