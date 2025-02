AKTIE IM FOKUS: Walmart unter Druck - JPMorgan erwartet Schnäppchenjäger

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Walmart sind am Donnerstag nach der Vorlage von Geschäftszahlen und -ausblick im vorbörslichen US-Handel massiv unter Druck geraten. Mit 94,13 Dollar wurden für die Papiere des Einzelhandelsriesen fast zehn Prozent weniger bezahlt als am Vorabend. Verantwortlich gemacht wurden vor allem die enttäuschenden Signale für das neue Geschäftsjahr und das erste Quartal.

Der Analyst Christopher Horvers von JPMorgan rechnet jedoch damit, dass die Kursschwäche einige Käufer in eine "immer noch sehr attraktive Langfriststory" locken wird. Mit Blick auf das erste Quartal habe der Marktkonsens nicht daran gedacht, dass es 2025 keinen zusätzlichen Schalttag gebe./ag/mis