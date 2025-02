dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.02.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Mercedes-Benz stellt sich auf Durststrecke ein - Sparprogramm

STUTTGART - Der Autobauer Mercedes-Benz rechnet im laufenden Jahr mit noch stärkerem Gegenwind und einem deutlich schlechteren Ergebnis. Vorstandschef Ola Källenius begründete das am Donnerstag mit einem weiterhin herausfordernden Umfeld. Sowohl im Geschäft mit Pkw als auch mit Lieferwagen dürfte die Profitabilität weiter schwinden, die Investitionen in Anlagen sowie Forschung und Entwicklung sollen dagegen zulegen. Källenius steuert mit einem Sparprogramm gegen. Zwar sinkt die Dividende, gleichzeitig wollen die Stuttgarter aber ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 5 Milliarden Euro auflegen. Die im Dax notierte Aktie geriet zu Handelsbeginn unter Druck, dämmte die Verluste aber später ein.

ROUNDUP 2: Airbus will 2025 deutlich mehr - Wasserstoff-Jet und A400M wackeln

TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus nimmt sich nach einem holprigen Jahr für 2025 mehr Auslieferungen und Gewinn vor. Vorstandschef Guillaume Faury plant die Auslieferung von etwa 820 Passagierjets und damit über 50 mehr als im Vorjahr, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Toulouse mitteilte. Der operative Gewinn vor Sonderposten (bereinigtes Ebit) soll auf etwa 7 Milliarden Euro klettern. Zweifel gibt es derweil am geplanten Wasserstoff-Flugzeug - und am Militärtransporter A400M. Zudem verschiebt der Hersteller die Auslieferung des ersten A350-Frachters weiter in die Zukunft.

ROUNDUP: Krones will nach Ergebnisplus 2025 noch profitabler werden - Kursrutsch

NEUTRAUBLING - Krones hat dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld im vergangenen Jahr getrotzt. Dank einer anhaltend investitionsfreudigen Kundschaft stiegen Umsatz und Ergebnis. 2025 will der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen seinen profitablen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Konzernchef Christoph Klenk will die Marge weiter nach oben treiben. Der Erlös dürfte allerdings nicht mehr ganz so stark zulegen wie zuletzt, wie aus der Konzernmitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Analysten werteten den Ausblick zwar positiv, an der Börse ging nach den Nachrichten jedoch nach unten.

ROUNDUP: Renault stemmt sich mit operativem Rekordgewinn gegen Branchenflaute

BOULOGNE-BILLANCOURT - Der französische Autobauer Renault stellt sich angesichts der anhaltenden Branchenflaute in diesem Jahr auf fallende Renditen ein. 2024 hatte der Konzern, der mitten in einer Produktoffensive steckt, bei steigenden Erlösen einen operativen Rekordgewinn erzielt. Renault-Chef Luca de Meo äußerte sich unterdessen auf der Pressekonferenz anlässlich der Zahlenvorlage am Donnerstag lobend zur neuen Partnerschaft mit dem chinesischen Autohersteller Geely - und befeuerte damit zugleich die Spekulationen über das Schicksal der langjährigen Allianz mit dem japanischen Hersteller Nissan weiter. Die zuletzt stark gelaufene Renault-Aktie gab um zwei Prozent nach.

ROUNDUP: US-Einzelhändler Walmart enttäuscht mit Prognose - Aktie verliert

BENTONVILLE - Der weltweit größte Einzelhändler Walmart geht eher vorsichtig in das neue Geschäftsjahr. So dürfte sich das Wachstum etwas abschwächen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bentonville (Arkansas) mit. Die Nettoerlöse sollen 2025/26 (per Ende Januar) um drei bis vier Prozent zulegen. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie hat Walmart 2,50 bis 2,60 US-Dollar auf dem Zettel. Dies würde im schlechtesten Fall einen leichten Rückgang bedeuten.

ROUNDUP: Hypoport blickt optimistisch auf 2025 - Aktienkurs springt hoch

BERLIN - Die Belebung des Immobilienmarktes liefert dem Finanzdienstleister Hypoport Rückenwind. Umsatz und Gewinn sollen 2025 weiter steigen. Für das laufende Jahr kalkuliert die Unternehmensführung laut einer Mitteilung vom Mittwochabend mit mindestens 640 Millionen Euro Umsatz sowie mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 30 bis 36 Millionen Euro. An der Börse kam das am Donnerstag gut an.

ROUNDUP: Knorr-Bremse will weiter wachsen - Starkes Zug-Geschäft stützt

MÜNCHEN - Der Lkw- und Bahntechnikhersteller Knorr-Bremse strebt für 2025 weiteres Wachstum an. Das Unternehmen sei gut in das neue Jahr gestartet, sagte Konzernchef Marc Llistosella am Donnerstag auf der Jahrespressekonferenz. Dabei kann das Unternehmen auf ein volles Auftragsbuch bauen, das 2024 mit knapp 7,2 Milliarden Euro einen Rekordstand erreichte. Vor allem in der Bahntechnik brummte das Neugeschäft. Schwieriger zeigt sich dagegen das Nutzfahrzeuggeschäft, in dem die Nachfrage zurückging.

ROUNDUP/Träge Konjunktur: Indus Holding mit Gewinnrückgang 2024

BERGISCH-GLADBACH - Die schwierige wirtschaftliche Lage in Deutschland und weiten Teilen Europas hat der Beteiligungsgesellschaft Indus Holding im vergangenen Jahr zu schaffen gemacht. Bei einem Umsatzrückgang um 4,4 Prozent auf gut 1,7 Milliarden Euro sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2024 im Jahresvergleich um gut 15 Prozent auf 126,7 Millionen Euro, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen bekannt gab. Die Resultate liegen damit beim Umsatz eher am unteren Ende der von Indus in Aussicht gestellten Bandbreite sowie beim operativen Gewinn etwas über der im Herbst gesenkten Zielspanne. Analysten hatten im Durchschnitt etwas weniger Gewinn auf dem Zettel.

Zurich-Gruppe schreibt Rekordgewinn und erhöht Dividende

ZÜRICH - Die Zurich -Gruppe hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr verdient als noch 2023 und weist einen Rekordgewinn aus. Davon profitieren auch die Aktionärinnen und Aktionäre. Sie sollen erneut eine höhere Dividende ausbezahlt erhalten. 2024 legte der Betriebsgewinn (BOP) um fünf Prozent auf 7,75 Milliarden US-Dollar zu und der Reingewinn kletterte um ein Drittel auf rekordhohe 5,81 Milliarden, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt mit 7,68 beziehungsweise 5,66 Milliarden weniger erwartet.

ROUNDUP: PNE überrascht mit Gewinnentwicklung - Aktienkurs steigt weiter

CUXHAVEN - Der Windkraft- und Photovoltaik-Projektierer PNE hat im abgelaufenen Jahr seine eigene Ergebniserwartung voraussichtlich übertroffen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte vorläufigen Zahlen zufolge bei 60 bis 70 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Eigentlich hatte PNE nur mit 40 bis 50 Millionen Euro gerechnet. Analysten erwarten im Schnitt gut 47 Millionen Euro. An der Börse kam das am Donnerstag gut an.

ROUNDUP: Siemens verkauft Anteil an Medizintechniktochter Healthineers

MÜNCHEN - Der Technologiekonzern Siemens hat wie angekündigt einen milliardenschweren Anteil an seiner Medizintechniktochter Siemens Healthineers verkauft. Die Platzierung brachte den Münchnern einen Bruttoerlös von rund 1,45 Milliarden Euro. Mit dem Erlös will Siemens die Übernahme des US-Softwareunternehmens Altair mitfinanzieren.

