EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024

Leifheit Aktiengesellschaft: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024



20.02.2025 / 07:50 CET/CEST

Konzern-EBIT verdoppelt auf 12,1 Mio. EUR (2023: 6,0 Mio. EUR)

EBIT-Marge verdoppelt auf 4,7 Prozent (2023: 2,3 Prozent)

Bruttomarge steigt deutlich auf 44,5 Prozent (+2,4 Prozentpunkte)

Konzernumsatz mit 259,2 Mio. EUR leicht über Vorjahr (2023: 258,3 Mio. EUR)

Free Cashflow auf 14,2 Mio. EUR gesteigert (2023: 12,1 Mio. EUR)

Konsequente Umsetzung der ganzheitlichen Unternehmensstrategie trägt erste Früchte

Nassau, 20. Februar 2025 – Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat damit nach vorläufigen, ungeprüften Finanzzahlen die Umsatz- und im Juli 2024 angehobene Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 erreicht.

Der Leifheit-Konzern konnte im Geschäftsjahr 2024 nach vorläufigen Berechnungen das Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) auf 12,1 Mio. EUR verdoppeln (2023: 6,0 Mio. EUR). Der signifikante Anstieg des EBIT um 6,1 Mio. EUR ist vor allem auf die voraussichtlich auf 44,5 Prozent deutlich gestiegene Bruttomarge zurückzuführen (2023: 42,1 Prozent). Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen in der Produktion, positive Produktmixeffekte sowie leicht rückläufige Beschaffungskosten wirkten positiv auf das Ergebnis, während strategiebedingte Anpassungen der Organisation in Vertrieb und Marketing sowie erhöhte Containerpreise das Ergebnis im Berichtsjahr belasteten. Dennoch erhöhte sich die EBIT-Marge signifikant auf 4,7 Prozent (2023: 2,3 Prozent).

Der Free Cashflow des Konzerns stieg nach vorläufigen Berechnungen um 2,1 Mio. EUR auf 14,2 Mio. EUR (2023: 12,1 Mio. EUR). Trotz erhöhter Investitionen in die Effizienz der Fertigung, führten die deutliche Steigerung der Profitabilität und die Verbesserung des Working Capital zu diesem Anstieg.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Leifheit-Konzern auf vorläufiger Basis einen Umsatz von 259,2 Mio. EUR. Das entspricht einer leichten Steigerung des Umsatzes von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert von 258,3 Mio. EUR. Das anhaltend schwache Wirtschaftswachstum im Euroraum sowie eine verhaltene Verbraucherstimmung sorgten weiterhin für herausfordernde Marktbedingungen in den wichtigen Kernmärkten des Leifheit-Konzerns. Zudem dämpften zielgerichtete strategische Sortimentsbereinigungen die Umsatzentwicklung im Berichtszeitraum. Gleichwohl konnten das wachsende E-Commerce-Geschäft, der Distributionsausbau in Baumärkten sowie Marketingaktivitäten für margenstarke Bestseller aus den Kernkategorien Reinigen und Wäschepflege zu der positiven Umsatzentwicklung beitragen.

Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, erklärt: „Das Jahr 2024 stand ganz im Zeichen der erarbeiteten, ganzheitlichen Unternehmensstrategie ‚LEADING WITH FOCUS. CREATING SUSTAINABLE VALUE‘, mit der wir die Weichen für mehr Wachstum und Profitabilität des Leifheit-Konzerns gestellt haben. Obgleich notwendige Optimierungen in der Organisation das Ergebnis belasteten, ist es uns gelungen, unser Geschäft bereits deutlich profitabler zu gestalten und das operative Ergebnis zu verdoppeln. Dazu haben die Fortschritte bei Produktivität und Effizienz sowie die Kostenreduzierung im Konzern wesentlich beigetragen. Aus Vertriebssicht konnten wir mit unserer klaren Digitalstrategie die großen Potentiale im E-Commerce und im stationären Handel in unseren europäischen Kernmärkten noch besser erschließen, wie das starke Umsatzwachstum im Kernmarkt Frankreich zeigt. Die konsequente Fokussierung auf zentrale Stellhebel in unserem Geschäft zeigt somit Wirkung und gibt Ansporn, diese weiter voranzutreiben.“

Im Heimatmarkt Deutschland, der von einem besonders schwachen Konsumklima betroffen war, verringerte sich der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 um 5,6 Prozent von 103,7 Mio. EUR auf 97,8 Mio. EUR. In Zentraleuropa konnte der Leifheit-Konzern im Jahr 2024 die Umsatzerlöse hingegen um 2,4 Prozent auf 117,1 Mio. EUR (2023: 114,4 Mio. EUR) erhöhen. Auch in der Vertriebsregion Osteuropa steigerte der Leifheit-Konzern im Jahr 2024 die Umsätze deutlich um 7,7 Prozent auf 37,6 Mio. EUR (2023: 34,9 Mio. EUR). In den außereuropäischen Märkten erhöhte sich der Umsatz um 25,3 Prozent auf nunmehr 6,7 Mio. EUR (2023: 5,3 Mio. EUR).

Im strategisch wichtigsten Segment Household mit der Marke Leifheit ist der Umsatz von 211,9 Mio. EUR im Vorjahr auf 213,5 Mio. EUR im Jahr 2024 gewachsen. Im bedeutend kleineren Segment Wellbeing mit der Marke Soehnle sank der Umsatz aufgrund der vorgenommenen Sortimentsanpassungen von 16,4 Mio. EUR auf 14,7 Mio. EUR. Im Private-Label-Segment mit den französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby stieg der Umsatz im Jahr 2024 hingegen auf 31,0 Mio. EUR nach 30,0 Mio. EUR im Vorjahr.



Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 und die Prognose für das Jahr 2025 wird Leifheit am 9. April 2025 mit dem vollständigen Geschäftsbericht veröffentlichen, der unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/ zur Verfügung stehen wird.

Über Leifheit

Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle – zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands – zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de.

