EQS-News: HelloFresh SE kündigt Erhöhung des laufenden Aktienrückkaufprogramms um bis zu EUR 100 Mio. an

EQS-News: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

HelloFresh SE kündigt Erhöhung des laufenden Aktienrückkaufprogramms um bis zu EUR 100 Mio. an



13.08.2025 / 18:38 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung gemäß Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

HelloFresh SE kündigt Erhöhung des laufenden Aktienrückkaufprogramms um bis zu EUR 100 Mio. an

Berlin, 13. August 2025. Der Vorstand der HelloFresh SE (die „Gesellschaft“) hat am heutigen Tag mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 6. Juni 2025 beschlossen, das ursprünglich am 23. Dezember 2024 beschlossene und seit Anfang des Jahres 2025 laufende Aktienrückkaufprogramm im Gesamtvolumen von EUR 75 Mio. um bis zu EUR 100 Mio. auf insgesamt bis zu EUR 175 Mio. (ohne Nebenkosten der Aktienrückkäufe) zu erhöhen und bis spätestens zum 31. Dezember 2026 zu verlängern. Der Beschluss erfolgte angesichts des kurzfristig erwarteten Erreichens des bisherigen Gesamtvolumens.

Durch den Beschluss wurde auch die Maximalzahl der vorbehaltlich des Gesamtvolumens von bis zu EUR 175 Mio. insgesamt rückkaufbaren HelloFresh-Aktien auf 25.000.000 Stück erhöht. Die übrigen Einzelheiten des Aktienrückkaufs bleiben unverändert: Alle Aktienrückkäufe erfolgen über eine Bank an der Frankfurter Wertpapierbörse bis zu einem vertraglich vereinbarten maximalen Preis pro Aktie und einem vertraglich vereinbarten maximalen Gesamtrückkaufvolumen pro Handelstag. Das Preisschema und das tägliche Rückkaufvolumen können von Zeit zu Zeit geändert werden. Zweck des Aktienrückkaufs ist auch weiterhin die Einziehung der zurückgekauften Aktien und die damit verbundene Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft und/oder die Verwendung der zurückgekauften Aktien zur Erfüllung von Verpflichtungen aus den Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen der Gesellschaft.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, den Aktienrückkauf jederzeit zu ändern oder zu beenden und möglicherweise nicht den vollen Gesamtbetrag auszunutzen.

Über HelloFresh

Die HelloFresh Gruppe ist eine globale Food Solutions Gruppe und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh Gruppe bietet ihre Produkte unter acht verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Italien, Irland und Spanien tätig. HelloFresh SE ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Die HelloFresh Gruppe hat Büros in Berlin, Saarbrücken, New York, Chicago, Boulder, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Mailand, Dublin und Barcelona.

Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen betreffend das Geschäft, die wirtschaftliche Entwicklung und die Ergebnisse der Gesellschaft, des HelloFresh-Konzerns oder der Branche, in der der HelloFresh-Konzern tätig ist. Diese Aussagen können durch Signalwörter wie etwa „werden“, „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „planen“, „zielen“ oder „prognostizieren“ und ähnliche Ausdrücke oder aus dem Kontext heraus identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Aussagen zu Strategie, Ausblick und Wachstumserwartungen, Zukunftspläne und Potenzial für zukünftiges Wachstum, Wachstum der Produkte und Dienstleistungen in neuen Märkten, Branchentrends, sowie die Auswirkungen regulatorischer Initiativen. Diese Aussagen wurden auf Basis aktueller Informationen und Annahmen getroffen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse können aufgrund zahlreicher Faktoren wesentlich von jenen abweichen, die in diesem Dokument beschrieben sind und weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Es wird keine Verantwortung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

13.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2183664 13.08.2025 CET/CEST