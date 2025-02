AKTIE IM FOKUS: Airbus verlieren weiter nach Jefferies-Abstufung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Abstufung durch die Investmentbank Jefferies haben die Aktien von Airbus am Freitag ihre Korrektur vom Rekord ausgeweitet. Mit 162 Euro am Tagestief kehrten sie an ihre 50-Tage-Linie zurück und verloren seit dem Rekord bei fast 174 Euro am Dienstag inzwischen nahezu 7 Prozent. Am Freitag liegen sie mit einem Abschlag von zuletzt 1,6 Prozent im laufenden Jahr aber noch etwa fünf Prozent im Plus.

Jefferies-Analystin Chloe Lemarie riet den Anlegern nach dem soliden Quartalsbericht vom Vortag, auf eine anziehende Produktionsdynamik des Flugzeugbauers zu warten. Denn davon werde die Stimmung in den kommenden Quartalen abhängen, schrieb sie in ihrer Nachbetrachtung. Ihr Kursziel reduzierte sie auf 180 Euro und signalisiert damit nur noch etwas Restpotenzial./ag/jha/