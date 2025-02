Chinesische Konzerne Huawei und SAIC arbeiten bei E-Autos zusammen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Der chinesische Autokonzern SAIC und der chinesische Techriese Huawei wollen bei der Entwicklung von Elektroautos kooperieren.

"Durch die strategische Zusammenarbeit von SAIC und Huawei werden die jeweiligen Vorteile weiter genutzt", teilte der staatliche Autobauer SAIC am Freitag mit. Dies werde die chinesische Automobilindustrie auf ein neues Niveau heben. Die Vereinbarung sehe vor, dass die beiden Unternehmen strategisch in den Bereichen Herstellung, Lieferkettenmanagement und Vertrieb zusammenarbeiteten. SAIC hatte im vergangenen Jahr angesichts des Preiskriegs und des harten Wettbewerbs in China einen Einbruch beim Absatz von 20 Prozent verkraften müssen. Die Verkäufe außerhalb Chinas sanken um 14 Prozent.

Huawei arbeitet bereits mit anderen chinesischen, staatlichen Autobauern wie Changan, Dongfeng und BAIC Motor zusammen. Huawei liefert die Technologie für Anwendungen des intelligenten Fahrens. Das erste gemeinsam von Huawei und BAIC gebaute Auto war im August unter der Marke Stelato auf den Markt gekommen.

