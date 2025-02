EQS-News: adesso steigert Umsatz 2024 auf ca. 1,3 Mrd. EUR (+14 %)/Verbesserung des EBITDA um +23 % auf ca. 98,3 Mio. EUR/Dividendenanhebung auf 0,75 EUR/Positiver Margentrend auch für 2025 vorgesehen

EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

adesso steigert Umsatz 2024 auf ca. 1,3 Mrd. EUR (+14 %)/Verbesserung des EBITDA um +23 % auf ca. 98,3 Mio. EUR/Dividendenanhebung auf 0,75 EUR/Positiver Margentrend auch für 2025 vorgesehen



21.02.2025 / 15:27 CET/CEST

* Umsatz steigt 2024 um 14 % auf ca. 1,3 Mrd. EUR

* EBITDA mit ca. 98,3 Mio. EUR (+23 %) im Erwartungskorridor

* EBITDA-Marge im zweiten Halbjahr 2024 mit 10,6 % stark verbessert

* Dividendenvorschlag sieht Erhöhung auf 0,75 EUR je Aktie vor

* Wachstumsprognose für 2025: Umsatz zwischen 1,35 und 1,45 Mrd. EUR bei 105 bis 125 Mio. EUR EBITDA

Auf Basis von vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 konnte die adesso Group den Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 14 % auf rund 1,30 Mrd. EUR (Vorjahr: 1,14 Mrd. EUR) weitgehend organisch steigern. Dabei wurde ein EBITDA in Höhe von ca. 98,3 Mio. EUR (Vorjahr: 80,0 Mio. EUR) erzielt. Auf Basis einer deutlich reduzierten Einstellungsdynamik und einer hierdurch sukzessive höheren Auslastung erholte sich die operative Ergebnismarge im zweiten Halbjahr 2024 auf 10,6 % (1. Halbjahr 2024: 4,4 %; Gesamtjahr 2024: 7,6 %). Trotz des schwachen Ergebnisses in der ersten Jahreshälfte konnte das operative Ergebnis über das Gesamtjahr 2024 überproportional zum Umsatzwachstum um +23 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Auf der leicht verbesserten EBITDA-Marge von 7,6 % (Vorjahr: 7,0 %) lasteten dabei anhaltend hohe Investitionen aus dem Produktbereich, welche 2025 abnehmend erwartet werden. Das Konzernergebnis konnte noch deutlicher auf 10,2 Mio. EUR (Vorjahr: 3,4 Mio. EUR) gesteigert werden. Es errechnet sich ein Ergebnis je Aktie von 1,25 EUR nach 0,49 EUR im Vorjahr.

Im letzten Jahresviertel konnten die Umsätze gegenüber dem Vorjahr (302,2 Mio. EUR) und auch dem Vorquartal (330,2 Mio. EUR) auf einen neuen Rekordwert von etwa 336 Mio. EUR gesteigert werden. Dabei standen vier Arbeitstage weniger zur Verfügung als im margenstärksten dritten Jahresviertel 2024. Bei einem EBITDA von etwa 31,8 Mio. EUR errechnet sich im vierten Quartal eine Marge von 9,5 %.

Der Vorstand sieht seine bisherigen Annahmen über die weitere gute Nachfrageentwicklung im IT-Services-Markt sowie den positiven Margentrend der adesso Group angesichts der wieder höheren Auslastung bestätigt. In einem grundsätzlich aber schwierigen makroökonomischen Umfeld sowie unter Berücksichtigung von Budgetverzögerungen im öffentlichen Sektor durch die Neuwahlen wird die reduzierte Einstellungsdynamik vorerst beibehalten. Für 2025 wird daher mit weiterem Umsatzwachstum auf 1,35 bis 1,45 Mrd. EUR gerechnet. Bei einer über das Gesamtjahr höher erwarteten Auslastung und einem ab der zweiten Jahreshälfte 2025 wieder anziehenden Produktgeschäft soll das EBITDA weiter auf 105 bis 125 Mio. EUR gesteigert werden.

Wichtige Bilanz- und Ergebniskennzahlen haben sich im Jahresverlauf den Planungen entsprechend verbessert, so dass die Ausschüttungspolitik der letzten Jahre fortgesetzt wird. Der Vorstand schlägt eine auf 0,75 EUR (Vorjahr: 0,70 EUR) erhöhte Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 vor.

Basis der Einschätzung sind die bisherigen Erkenntnisse aus der Konzernabschlusserstellung. Der vollständige geprüfte Konzernabschluss 2024 wird planmäßig am 27.03.2025 veröffentlicht.

adesso Group

Die adesso Group ist mit über 10.300 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2024 von rund 1,3 Milliarden Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2023 und 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

Kontakt:

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

E-Mail: ir@adesso.de

21.02.2025 CET/CEST

