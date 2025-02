IRW-News: ACCESS Newswire: Dollamur erhält Zulassung von United World Wrestling bis zum Jahr 2028

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Dollamur erhält Zulassung von United World Wrestling bis zum Jahr 2028

Die UWW-zertifizierten Ringermatten von Dollamur sind weltweit in mehr als 90 Ländern erhältlich und im Einsatz

FORT WORTH, TEXAS / ACCESS Newswire / 21. Februar 2025 / Dollamur, der international führende Hersteller und Vertriebsspezialist von Hochleistungssportbelägen, hat heute bekannt gegeben, dass seine Ringermatten vom Weltverband United World Wrestling (UWW) zertifiziert und bis zum Ende des nächsten olympischen Zyklus im Dezember 2028 zugelassen wurden.

Wir sind begeistert, mit unseren zertifizierten Ringermatten erneut zum offiziellen Ausstatter des Weltverbandes UWW gekürt zu werden. Unser Team ist stolz darauf, Sportmatten für alle offiziellen UWW-Veranstaltungen, einschließlich der Olympischen Spiele, bereitstellen zu dürfen, so Don Ochsenreiter, CEO von Dollamur. Die Anerkennung durch den Ringer-Weltverband ist eine große Ehre, die uns in unserem Engagement für die weltweite Ringergemeinschaft und ihre Fans bestätigt.

Dollamurs UWW-zertifizierte Wettkampfmatten wurden bereits bei den hochkarätigsten Sportveranstaltungen der Welt eingesetzt. Hier eine Auswahl:

- Olympic Trials USA

- Europäische Spiele

- Kanadische Spiele

- Weltmeisterschaften

- Grand Prix im Ringen Frankreich

- Grand Prix im Ringen Deutschland

- Kontinentalmeisterschaften Afrika

- Asienmeisterschaften Kasachstan

- Panamerikanische Spiele

- Indien-Spiele

Dollamur ist nicht nur weltweit führend in der Herstellung und im Vertrieb von Hochleistungs-Ringermatten und Sportbelägen, sondern kann auch auf eine lange Geschichte der Innovation zurückblicken. Im Jahr 1999 revolutionierte Dollamur die Welt des Ringens mit der Einführung seiner FLEXI-Roll®-Matten. FLEXI-Roll® ist mit einem hochleistungsfähigen, geschlossenzelligen Verbundschaum ausgestattet, der für maximale Stoßdämpfung sorgt. Die robuste Vinyloberfläche ist extrem langlebig und muss nie aufgearbeitet werden. Auf der Unterseite des Verbundschaums wurden Präzisionsschnitte eingearbeitet. Damit setzt FLEXI-Roll® den Maßstab für leichte, tragbare Ringermatten.

Im Jahr 2010 brachte Dollamur dann mit FLEXI-Connect® ein weiteres innovatives und patentiertes Produkt auf den Markt. FLEXI-Connect® verwendet ein hochbelastbares Klettverschlusssystem, das die Matten an Ort und Stelle hält und überzeugt mit einer glatten, praktisch nahtlosen Vinyloberfläche. Dadurch wird die Aufbauzeit verkürzt und der Kunde spart jährlich Hunderte von Dollar, da kein Mattenband mehr benötigt wird.

Über Dollamur

Dollamur wurde im Jahr 1996 gegründet und hat seinen Firmensitz in Fort Worth, Texas. Als führender internationaler Hersteller und Vertriebsspezialist für Hochleistungs-Wettkampfsportbeläge ist die Firma Ausstatter für Ringen, Kampfsport, MMA, Gymnastik, Cheerleading, Fitness und andere Sportarten. Innovative, patentrechtlich geschützte Produkte und ein klares Bekenntnis zu technischen Fortschritten in der Produktion haben es Dollamur ermöglicht, neue Maßstäbe in der Sportmattenindustrie zu setzen. Dollamur-Matten sind die erste Wahl bei Hunderten von Wettkämpfen im Spitzensport und kommen bei zahlreichen nationalen Meisterschaften und Olympia-Qualifikationsbewerben zum Einsatz, die jedes Jahr in den gesamten Vereinigten Staaten, Europa, Afrika, Südamerika, Asien und im Nahen Osten abgehalten werden. Dollamur ist offizieller Bereitsteller von Matten für USA Wrestling, FloSports, USA Judo, USATKD und offizieller Ausstatter von United World Wrestling (UWW). Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.dollamur.com.

Kontaktdaten

Jean-Francois Court

International Sales

jfcwrestling@hotmail.com

+1 (954) 643-0850

